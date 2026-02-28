هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية سقوط عدد من الجرحى عقب الهجوم بطائرة مسيّرة على المطار.

وذكر الطيران المدني الكويتي وقوع إصابات بعد استهداف المطار.

من جانب آخر، كشفت وكالة رويترز للأنباء ، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيلقي كلمة مرتقبة بعد قليل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة NBC، إن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة "على حد علمه".

وقالعباس عراقجي: ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وأضاف: لسنا بحاجة إلى من يحمينا، فنحن قادرون على القيام بذلك بأنفسنا".

وأضاف عراقجي : لا يمكن تغيير النظام الإيراني لأنه مدعوم من الشعب، ولطالما حاولت أمريكا تغيير النظام في إيران ولكنها لم تنجح.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفا قائلا: مستعد للعمل على أي فكرة تساعد على انهاء الحرب بالشكل المناسب.