الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مصطفى بكري: ضربات إيران لا تستهدف الأمريكيين بل تصيب الأبرياء في الخليج
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
بعد الحرب الإسرائيلية .. سعر الدولار اليوم 28-2-2026
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور السفن من مضيق هرمز
مروان عطية يصدم رامز جلال بعد سؤال الفنان مين الأحسن زيزو وللا إمام عاشور
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور السفن من مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أوروبي بأن السفن تتلقى رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تقول "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول من بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران لم تؤكد رسميا أي أمر من هذا القبيل.

وتهدد طهران منذ سنوات بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

ويعد مضيق هرمز الشريان الأكثر حيوية لتصدير النفط عالميا، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ استهدفت الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت عدة دول في الشرق الأوسط الإغلاق الكامل أو الجزئي لمجالاتها الجوية على خلفية التصعيد المرتبط بإيران.

والجدير بالذكر أن هذه الضربات ضد إيران جاءت على الرغم من المفاوضات التي جرت الخميس الماضي في جنيف بين واشنطن وطهران حول "الملف النووي الإيراني"، والتي تمت بوساطة عُمانية.

