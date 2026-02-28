رويترز: الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور السفن من مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أوروبي بأن السفن تتلقى رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تقول "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول من بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران لم تؤكد رسميا أي أمر من هذا القبيل.

وتهدد طهران منذ سنوات بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

ويعد مضيق هرمز الشريان الأكثر حيوية لتصدير النفط عالميا، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ استهدفت الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت عدة دول في الشرق الأوسط الإغلاق الكامل أو الجزئي لمجالاتها الجوية على خلفية التصعيد المرتبط بإيران.

والجدير بالذكر أن هذه الضربات ضد إيران جاءت على الرغم من المفاوضات التي جرت الخميس الماضي في جنيف بين واشنطن وطهران حول "الملف النووي الإيراني"، والتي تمت بوساطة عُمانية.