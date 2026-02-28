أسامة حسن عن الراحل محمد عبد الوهاب: من أنضف الناس وأجدعها وأطيبها في مجال كرة القدم

وجه نجم الزمالك السابق أسامة حسن رسالة خاصةلـ متابعيه بشأن اللاعب المتوفي محمد عبد الوهاب.

محمد عبد الوهاب

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الله يرحمك ياحبيي من انضف الناس واجدع الناس وأطيب الناس في مجال كوره القدم محمد عبد الوهاب أرجو الدعاء له".

في يوم حزين على الكرة المصرية، رحل النجم الشاب محمد عبد الوهاب عن عالمنا في 31 أغسطس 2006، بعد أن أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كانت هذه الصدمة كبيرة على جميع عشاق الكرة المصرية، خاصة جماهير القلعة الحمراء التي فقدت أحد أبرز نجومها الصاعدين.

نجم صاعد رحل مبكراً

رغم قصر مسيرته الكروية، إلا أن عبد الوهاب تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

فقد توج مع الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، كما كان عنصراً أساسياً في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عام 2006.

بدايات واعدة

بدأ عبد الوهاب مسيرته الكروية في ناشئي الألومنيوم نجع حمادي، ثم انتقل إلى منتخب الشباب وشارك في كأس العالم للشباب.

وبعد تألقه مع منتخب الشباب، انتقل إلى نادي الظفرة الإماراتي، ثم أعير إلى إنبي قبل أن يستقر به المقام في النادي الأهلي.