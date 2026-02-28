لم يعد موجودا.. نتنياهو يعلن تدمير مجمع خامنئي و يشير إلى احتمال اغتياله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، أن إسرائيل نفذت صباح اليوم هجوما مفاجئا وقويا على مجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، واصفًا العملية بأنها خطوة نحو تحقيق "سلام حقيقي".



وأشار نتنياهو إلى وجود دلائل متزايدة تشير إلى أن خامنئي قد يكون رحل، في أول تعليق رسمي حول احتمال اغتيال المرشد الإيراني.

كما شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، مؤكدا أن التعاون الإسرائيلي الأمريكي يعكس الوحدة والقدرة على مواجهة التهديدات الإقليمية.

واستحضر نتنياهو التاريخ العسكري الإسرائيلي، وقال: "قبل 106 أعوام، سقط يوسف ترومبلدور في معركة تل حاي، وأُقيم تمثال الأسد الزائر تخليدًا لذكراه في النصب التذكاري".

وأضاف نتنياهو : "بعون الله، يُسمع هدير جنودنا وطيارينا ومواطنينا في أرجاء العالم، والعالم أجمع يعلم أن شعب إسرائيل حيّ".

وكان يوسف ترومبلدور، قائد عسكري صهيوني روسي، قاد الدفاع عن مستوطنة "تل حاي" في الجليل الأعلى شمال فلسطين في 1 مارس 1920 ضد مقاتلين من جبل عامل، وأصيب بجروح بالغة أدت لوفاته، ليصبح بعد ذلك رمزاً قومياً صهيونياً في دولة الاحتلال.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من التوتر غير المسبوق، وسط ترقب دولي لتداعيات الهجوم على القيادة الإيرانية والأمن الإقليمي.