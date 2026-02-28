المفتي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم السبت، احتفال وزارة الأوقاف المصرية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الذي أُقيم بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، وذلك في أجواء إيمانية امتزجت فيها مشاعر الاعتزاز بتاريخ الوطن بروح هذا الشهر الكريم.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أنَّ ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تمثل محطةً مضيئةً في تاريخ الأمة المصرية، وتجسِّد ملحمةً فريدةً امتزج فيها الإيمان بالعلم، والتخطيط الدقيق بروح التضحية والفداء، مشيرًا إلى أنَّ هذا النصر العظيم لم يكن وليد لحظة عابرة، بل ثمرة إعداد طويل وإرادة صلبة ويقين راسخ بأن النصر هبةٌ يمنحها الله لمن أخذ بأسباب القوة وأحسن التوكل عليه.

حضر الحفل، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور، إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وعلماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وجموع المصلين ورواد المسجد.