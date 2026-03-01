محافظ الجيزة يرصد حالة بناء مخالف بطناش ويوجّه بوقف الأعمال فورًا.. صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بضبط حالة بناء مخالف بعقار بمنطقة طناش بنطاق حي الوراق وذلك عقب رصد المخالفة من خلال منظومة المتغيرات المكانية، أثناء متابعته اللحظية من داخل مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة.

وعلى الفور وجَّه المحافظ رئيس حي الوراق بسرعة الانتقال إلى موقع العقار محل المخالفة ووقف الأعمال الجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالفين، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال البناء المخالف.

وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة تتعامل بحسم مع أي محاولات للبناء المخالف، مشددًا على أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل أداة رقابية فعّالة لرصد المخالفات في مهدها والتصدي لها فورًا بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على النسق الحضاري ومنع العشوائية.

كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لكافة الأحياء والمراكز والتنسيق الكامل بين غرف العمليات ومنظومة الرصد الميداني لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها.