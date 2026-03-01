قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الإيراني وهدفها إسقاط النظام .. والبترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي | أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


أستاذ دراسات إيرانية: قتل المرشد لن يؤثر على بنية النظام
علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.


البحرين أمام مجلس الأمن: اعتداءات إيران انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة
أعرب ممثل مملكة البحرين لدى مجلس الأمن الدولي عن بالغ أسفه إزاء ما تعرضت له بلاده من اعتداءات من قبل إيران، مؤكدًا أن تلك الهجمات تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.


البترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي.. ولدينا مخزونات آمنة من السولار والبنزين
أكد محمود ناجي  المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها مقدراتها من الغاز الطبيعي ولن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي .


البترول: مفيش تخفيف أحمال.. وإيقاف إسرائيل الغاز مالوش أي تأثير علينا
أكد محمود ناجي  المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لدينا انتظام في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وليس لدينا تناقص في الغاز.


أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الإيراني
علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.


جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطورة التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مؤكدًا أن اتساع نطاق العمليات العسكرية ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل التطورات المرتبطة بالضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.


سمسم شهاب يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
دخل المطرب سمسم شهاب في نوبة بكاء مؤثرة على الهواء مباشرة، فور عرض صورة والدته خلال اللقاء، معبرًا عن مكانتها الكبيرة في حياته، ومؤكدًا أنها مصدر البركة والستر والدعاء في حياته.


ممدوح شاهين: أكبر غلطة في حياتي إني اشتغلت في الفن .. وأحمد عز على رأس أحلامي التمثيلية
كشف المنتج ممدوح شاهين عن تجربته في عالم الفن، مؤكدًا أن أكبر خطأ ارتكبه في حياته المهنية كان دخوله مجال الإنتاج الفني، قائلاً: «أكبر غلطة إني اشتغلت في الفن»، مشيرًا إلى أن أقل الأعمال كلفة بالنسبة له كان فيلم النص التاني.


باسم سمرة : عملت 15 عمل من غير جنيه.. وساعات بندفع علشان نمشي الليلة
قال الفنان باسم سمرة، إنه لا يخاف من "الفضفضة" الصادقة، موضحًا أنه ليس لديه أزمة ثقة مع الناس، معربًا عن حبه للفن، وهو ما يجعله مستعدًا لتنفيذ أي دور حتى بدون أجر أو مقابل مادي قليل.


المفتي: احتكار السلع لون من ألوان الغش وأكل أموال الناس بالباطل
رد  الدكتور نظير  عياد مفتي الجمهورية، على تسائل :" ما حكم احتكار السلع الغذائية بما يتسبب في ارتفاع الأسعار ؟".


باسم سمرة: جمهور العتاولة تعلق بيا.. وفيفي عبده ست بـ100 راجل وممثلة قمر
قال الفنان باسم سمرة، إن الجمهور غالبًا ما يُردد كلماته في الأعمال الدرامية والسينمائية، موضحًا أن الجمهور في الشارع دائمًا ما يستوقفه للالتقاط الصور معه، موضحًا أن كل عمل له كلمات وجمل مميزة تجعل العمل مختلفًا ومميزًا.


مطلبتش أعدل عقدي مع الأهلي.. وإمام عاشور الأفضل| مروان عطية يقع في فخ رامز ليفل الوحش
وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

مجلس الشيوخ

النائب عمرو رشاد: نصر العاشر من رمضان سيظل رمز الإرادة المصرية الصلبة

الدكتور مجدي مرشد

مجدي مرشد : استمرار منطق القوة والعنف لن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى واتساع رقعة الصراع في المنطقة

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن: نؤيد موقف الدولة من التصعيد الإقليمي ونرفض استهداف الدول العربية

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

