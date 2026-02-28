المفتي: احتكار السلع لون من ألوان الغش وأكل أموال الناس بالباطل

رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على تسائل :" ما حكم احتكار السلع الغذائية بما يتسبب في ارتفاع الأسعار ؟".



وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرضا بالمقدور أحد دلالات الإيمان بالنسبة للمسلم وهذا ما اكد عليه النبي محمد ".

وتابع نظير عياد:" قضية احتكار السلع خطيرة وأثرها لا يتوقف عند حد الشخص لكن تتسع للمجتمع بأسره ".

وأكمل نظير عياد :" الاحتكار لون من ألوان الغش وأكل أموال الناس بالباطل ومحو البركة".

ولفت نظير عياد :" النبي محمد قال من غشنا فليس منا ، احتكار السلع يعتبر طريقة رخيصة لاستغلال المواطنين، والمحتكر ينسى ان الرزق الذي يحصل عليه قد محيت منه البركة ".