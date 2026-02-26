مفتي الجمهورية: صيام رمضان عبادة مفروضة لا يمكن استبدالها بالإطعام أو الصدقات

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن صيام رمضان عبادة مفروضة لا يمكن استبدالها بالإطعام أو الصدقات لمجرد القدرة المالية، مشددًا على أن طاعة الله وعباداته قائمة على الالتزام وليس على المنفعة أو الضرر، وأن الله يختبر عباده بأوامره ونواهيه.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فكرة إفطار الغني في رمضان مع إعطاء الصدقات بدعوى أن الله لا يحتاج صيامه مخالفة للشريعة، لأنها تعد تعديًا على حرمة الشهر دون وجود عذر شرعي.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الغني يمكنه الجمع بين الصيام والصدقة في الوقت ذاته، قائلاً: «صم وأخرج من مالك، فتنال أجر الصيام وأجر الصدقة معًا».