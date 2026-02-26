قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
مفتي الجمهورية: صيام رمضان عبادة مفروضة لا يمكن استبدالها بالإطعام أو الصدقات

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
محمود محسن

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن صيام رمضان عبادة مفروضة لا يمكن استبدالها بالإطعام أو الصدقات لمجرد القدرة المالية، مشددًا على أن طاعة الله وعباداته قائمة على الالتزام وليس على المنفعة أو الضرر، وأن الله يختبر عباده بأوامره ونواهيه.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فكرة إفطار الغني في رمضان مع إعطاء الصدقات بدعوى أن الله لا يحتاج صيامه مخالفة للشريعة، لأنها تعد تعديًا على حرمة الشهر دون وجود عذر شرعي.

وتابع مفتي الديار المصرية،  أن الغني يمكنه الجمع بين الصيام والصدقة في الوقت ذاته، قائلاً: «صم وأخرج من مالك، فتنال أجر الصيام وأجر الصدقة معًا».

نظير عياد مفتي الجمهورية المنفعة الضرر رمضان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

