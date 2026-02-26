قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعدد كان الأصل.. أزهري يشرح شروط الجمع بين الزوجات في العصر الحالي

الزواج
الزواج
البهى عمرو

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات من الأمور التي أباحتها الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم».

وخلال حواره ببرنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضح أن الشرط الأساس في التعدد هو العدل، مبينًا أن العدل المقصود يكون في المبيت والنفقة، وليس في مشاعر الحب أو العلاقة الخاصة.

وأضاف أن الدليل على ذلك ما ورد في السنة من أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، مؤكدًا أن هذا لا يتعارض مع مفهوم العدل الشرعي.

التعدد كان هو الأصل في بداية الإسلام

 

وأشار إلى أن التعدد كان هو الأصل في بداية الإسلام، إلا أن الظروف الاقتصادية في العصر الحالي قد تجعل من الصعب على البعض الجمع بين زوجتين، خاصة في ظل تحديات المعيشة.

الأصل بالنسبة للقادر ماديًا هو إباحة التعدد

 

وأكد أن الأصل بالنسبة للقادر ماديًا هو إباحة التعدد، بينما يختلف الحكم في حال عدم القدرة على الإنفاق. كما تحدث عن نفسه، موضحًا أنه متزوج حاليًا من زوجة واحدة، لكنه سبق أن جمع بين زوجتين، وكان لكل واحدة منهما مسكن مستقل.

أزهري الشيخ أشرف عبد الجواد الأزهر الشريف الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

لقاء سويدان ترد بحزم: شائعات السحر والهجوم على سمعتي لن توقفني

مسلسل رأس الأفعى

إسلام الكتاتني: «رأس الأفعى» يكشف تاريخ الإخوان.. ومحمود عزت واجهة التنظيم السرية

الحاج أشرف بغدادي

من الصعيد إلى أوروبا.. قصة نجاح الحاج أشرف بغدادي في الزراعة الحديثة على "أجمل ناس"

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد