التعدد كان الأصل.. أزهري يشرح شروط الجمع بين الزوجات في العصر الحالي

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات من الأمور التي أباحتها الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم».

وخلال حواره ببرنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضح أن الشرط الأساس في التعدد هو العدل، مبينًا أن العدل المقصود يكون في المبيت والنفقة، وليس في مشاعر الحب أو العلاقة الخاصة.

وأضاف أن الدليل على ذلك ما ورد في السنة من أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، مؤكدًا أن هذا لا يتعارض مع مفهوم العدل الشرعي.

التعدد كان هو الأصل في بداية الإسلام

وأشار إلى أن التعدد كان هو الأصل في بداية الإسلام، إلا أن الظروف الاقتصادية في العصر الحالي قد تجعل من الصعب على البعض الجمع بين زوجتين، خاصة في ظل تحديات المعيشة.

الأصل بالنسبة للقادر ماديًا هو إباحة التعدد

وأكد أن الأصل بالنسبة للقادر ماديًا هو إباحة التعدد، بينما يختلف الحكم في حال عدم القدرة على الإنفاق. كما تحدث عن نفسه، موضحًا أنه متزوج حاليًا من زوجة واحدة، لكنه سبق أن جمع بين زوجتين، وكان لكل واحدة منهما مسكن مستقل.