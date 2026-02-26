أخبار التوك شو: الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وأمريكا تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان.. وأرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجدل يرافق الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، وذلك بعد إعلان فتح باب الترشيح، موضحا أن القانون اللبناني ينص على استحداث 6 مقاعد للمغتربين، على أن تجري الانتخابات الخاصة بهم في الخارج، إضافة إلى 128 مقعدًا داخل البلاد.

مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لأول مرة تفاصيل حياتها الشخصية وبداية قصة حبها وزواجها منه، في حوار صريح أجرته مع الإعلامي مصعب العباسي.

دبلوماسي سابق: طهران طرحت في مسقط وجنيف مبادرات لخفض التخصيب إلى 20%



مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية

أكدت البروفيسور فريدريكه زايفريد، مديرة المتحف المصري في برلين، أن إدارة المتحف تحرص باستمرار على مواكبة تنوع جمهور الزوار القادمين من خلفيات ثقافية متعددة.



خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟

حذر د. وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تأثير الدراما السوداء ومشاهد العنف المتكررة على الأطفال والكبار، موضحًا أن التعرض المستمر للعنف يؤدي إلى "تبلد عاطفي" وفقدان الاستجابة الفسيولوجية تجاه المواقف الصادمة، مثل عدم سرعة ضربات القلب أو خفقان النفس عند رؤية حوادث.

بشرى: “لا أعارض الزواج العرفي.. "اتجوزت 3 مرات ولا أمانع في الرابعة”

أكدت الفنانة بشرى أنها لا تعارض فكرة الزواج العرفي، مشيرة إلى أن الزواج في أساسه كان عرفيًا قبل أن تُفرض الأطر القانونية الحديثة. وأوضحت أنها لا تشعر حالياً بأنها مضطرة للجوء إلى الزواج العرفي.

الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وانخفاض الحرارة يصل إلى 4 درجات

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام الستة المقبلة، بداية من اليوم الخميس 26 فبراير وحتى الخميس 5 مارس 2026.

من ألف جنيه إلى قمة الصحافة.. مجدي الجلاد يكشف معاناة البدايات وأزمة الأجور

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد بصراحة عن سنواته الأولى في المهنة، كاشفًا حجم التحديات المادية التي واجهها في بداياته، ومؤكدًا أن أزمة الأجور في الوسط الصحفي ليست جديدة، بل ممتدة عبر أجيال متعاقبة.



الخارجية الأمريكية تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان

دعا مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، للقبول بهدنة إنسانية في السودان، وفقا لنبأ عاجل “القاهرة الإخبارية”.



