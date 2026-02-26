أخبار التوك شو: الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وأمريكا تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان.. وأرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
صحة النواب عن أزمة تكليف الأطباء: القانون غير ملزم للوزير.. ونحتاج لرفع التنسيق لمواجهة تزايد أعداد الخريجين
الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وأمريكا تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان.. وأرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجدل يرافق الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، وذلك بعد إعلان فتح باب الترشيح، موضحا أن القانون اللبناني ينص على استحداث 6 مقاعد للمغتربين، على أن تجري الانتخابات الخاصة بهم في الخارج، إضافة إلى 128 مقعدًا داخل البلاد.

مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لأول مرة تفاصيل حياتها الشخصية وبداية قصة حبها وزواجها منه، في حوار صريح أجرته مع  الإعلامي مصعب العباسي.

دبلوماسي سابق: طهران طرحت في مسقط وجنيف مبادرات لخفض التخصيب إلى 20%


مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
أكدت البروفيسور فريدريكه زايفريد، مديرة المتحف المصري في برلين، أن إدارة المتحف تحرص باستمرار على مواكبة تنوع جمهور الزوار القادمين من خلفيات ثقافية متعددة.


خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
حذر د. وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تأثير الدراما السوداء ومشاهد العنف المتكررة على الأطفال والكبار، موضحًا أن التعرض المستمر للعنف يؤدي إلى "تبلد عاطفي" وفقدان الاستجابة الفسيولوجية تجاه المواقف الصادمة، مثل عدم سرعة ضربات القلب أو خفقان النفس عند رؤية حوادث.

بشرى: “لا أعارض الزواج العرفي.. "اتجوزت 3 مرات ولا أمانع في الرابعة”
أكدت الفنانة بشرى أنها لا تعارض فكرة الزواج العرفي، مشيرة إلى أن الزواج في أساسه كان عرفيًا قبل أن تُفرض الأطر القانونية الحديثة. وأوضحت أنها لا تشعر حالياً بأنها مضطرة للجوء إلى الزواج العرفي.

الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وانخفاض الحرارة يصل إلى 4 درجات
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام الستة المقبلة، بداية من اليوم الخميس 26 فبراير وحتى الخميس 5 مارس 2026.

من ألف جنيه إلى قمة الصحافة.. مجدي الجلاد يكشف معاناة البدايات وأزمة الأجور
تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد بصراحة عن سنواته الأولى في المهنة، كاشفًا حجم التحديات المادية التي واجهها في بداياته، ومؤكدًا أن أزمة الأجور في الوسط الصحفي ليست جديدة، بل ممتدة عبر أجيال متعاقبة.


الخارجية الأمريكية تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان
دعا مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، للقبول بهدنة إنسانية في السودان، وفقا لنبأ عاجل “القاهرة الإخبارية”.


 

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لوتس إميرا 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

