دبلوماسي سابق: طهران طرحت في مسقط وجنيف مبادرات لخفض التخصيب إلى 20%

قال الدكتور سيد هادي أفقهي، الدبلوماسي السابق، إن إيران دخلت الجولة الأولى من المباحثات في مسقط، ثم جولتين لاحقًا في جنيف، بطرحٍ يتسم بالحزم ويتجاوز الملف النووي وحده، لافتا إلى أن طهران أبدت استعدادها لإثبات حسن النية، بما في ذلك فتح المجال أمام استثمارات أميركية في قطاعات الغاز والنفط والمعادن الثمينة، إذا كانت واشنطن راغبة فعلًا في ذلك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين المقترحات المطروحة إنشاء كونسورتيوم بمشاركة دول أخرى في عمليات التخصيب، على أن تتم الإدارة داخل إيران وتحت إشرافها، وليس خارج أراضيها، كما أبدت طهران استعدادها لخفض نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 20%.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار أفقهي إلى تبني مقاربة جديدة، لافتًا إلى لقاء جمع مسؤولين إيرانيين بمدير الوكالة رافائيل جروسي، في خطوة تهدف إلى نفي الاتهامات الأميركية بشأن عدم الشفافية.

وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، وفق قوله، أكثر من 14 مرة أنه لا يوجد دليل على سعي إيران إلى تصنيع قنبلة نووية.