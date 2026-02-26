قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
طفلة فلسطينية: وجدت في مصر الأمان والمتطوعون أعادوا لي الفرح

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

لم تكن تلك الصغيرة الفلسطينية تعلم أن ليلة عادية، كانت تساعد فيها والدتها على إعداد الطعام ستتحول إلى ذكرى محفورة بالألم، وبعد رحلة شاقة بين الخوف والترقب، وصلت إلى مصر حاملة جرح إصابتها وذكريات ليلة غيرت طفولتها، ولكن على عتبات بوابة معبر رفح المصري دفئًا إنسانيًا ودعمًا نفسيًا قدمه متطوعو الهلال الأحمر المصري مما منحها مساحة للشفاء والأمان أعادت إليها الابتسامة من جديد .


إنها ل . ق، طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 11 عامًا، تروي قصتها بصوت حزين، قائلة: "في أحد الليالي، بينما كنت أساعد أمي في تجهيز الطعام ونتحدث معًا كأي يوم عادي، تحول كل شيء فجأة إلى ظلام وصوت انفجارات، حيث تم قصف المخيم الذي نُقيم به، استشهدت أمي وأصيب ذراعي، عشت حالة نفسية صعبة حتى أخبرني أبي أننا سنذهب إلى مصر للعلاج، فرحت كثيرًا؛ لأنني سأعالج ذراعي وألتقى جدتي التي تعيش في مصر".


وتابعت الصغيرة الفلسطينية: " كنت خائفة خلال رحلة الخروج من غزة، حتى دخلت مصر واستقبلني متطوعو الهلال الأحمر المصري لعبوا معي وفرحوني، وأعطوني أورقًا وألوانًا لأرسم فساتين؛ لأن حلمي أصبح مصممة أزياء".


واختتمت حديثها، قائلة: " مصر جميلة والناس طيبة، أتمنى أتعالج وأتجمع مع أخواتي مرة ثانية".

الصغيرة الفلسطينية ليلة عادية كانت تساعد فيها والدتها على إعداد الطعام ستتحول إلى ذكرى محفورة بالألم الطعام إعداد الطعام ذكرى

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

