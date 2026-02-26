قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كان محبًا لآل البيت.. حمزة العيلى ينعى الفنان ياسر صادق

ياسر صادق
ياسر صادق
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

نعى الفنان حمزة العيلى، الفنان ياسر صادق، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.

ياسر صادق

وكتب حمزة العيلى عبر حسابه على "فيسبوك": “حبيب روحى الغالى قوى الأخ والصديق الأستاذ العظيم ياسر صادق، رحمة الله عليك ياحبيبى، الفنان والإنسان المخلص النقى والذى كان عاشقاً للسيدة زينب والسيدة نفيسة المحب دائماً وصاحب التاريخ الفنى الرائع”.

وأضاف: "اللهم بحق هذا الشهر الكريم والأيام العطرة إغفر له يا الله وأسكنه جنة الفردوس وإجعل قبره روضة من أعلى درجات الجنة وإجعل تعبه فى مرضه وكل خير قدمه وكل حرف من القرآن قرأه وكل صلاة لوجهك صلاها شفعاء له وجازه بهم خيرا آمين يارب وإرحم جميع من سبقونا إلى دار الآخرة يا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون" 

وأعلن الفنان منير مكرم رحيل الفنان ياسر صادق ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها "ستظل معي حتى نلتقي، الدوام لله ياسر صادق أخي وصديق عمري".

ورحل الفنان الكبير ياسر صادق عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 63 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة.

أبرز أعمال ياسر صادق

وشارك الفنان ياسر صادق في أعمال هامة تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "تخاريف"، "الناس في كفر عسكر"، "عصر الأئمة"، "الفتوة"، "الحشاشين"، "ليالي الحلمية"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها من الأعمال.

