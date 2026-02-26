قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمود عبد الشكور عن عصام عمر: سفير جديد للمصري العادي على الشاشة

عصام عمر
عصام عمر
أحمد البهى

أشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور بالفنان عصام عمر، وذلك في منشور له عبر موقع فيسبوك. 

وقال محمود عبد الشكور، إن عصام عمر من نجوم دراما رمضان في دور عادل في حلقات “عين سحرية” واحد من الناس،  وشخص عادي جدا، تضعه الظروف في مأزق غير عادي، يشبه عصام آلاف المصريين،ولكنه لا يعتمد فقط على ملامحه الهادئة الوديعة العادية، وإنما يكمل ذلك بأداء بسيط، ولكي يصل إلى هذه الدرجة من السلاسة والبساطة، فإنه يبذل جهدا كبيرا في فهم الشخصية، والعمل على مشاعرها الداخلية، والاحساس بها.

وتابع عبد الشكور: “أردت القول إن قمة تكنيك الممثل أن يخفي صنعته، فيبدو أنه لا يمثل.. هذه بساطة ممتنعة تدعمها موهبة كبيرة، وقدرة فائقة على الانتقال بين اللحظات المحزنة والمرحة، بالعمل على الإحساس الداخلي، وعدم الاستسهال في المبالغة الحركة أو الصوت، أو الهروب الى تحربك اليدين دون مبرر لاستدعاء مشاعر غير موجودة أصلا”.


وأوضح: “لا يحتاج عصام الا أن يمتليء بالحالة واللحظة، ويعبر عنها بأبسط طريقة، مثلما فعل في أحد أصعب مشاهده، وهو يستقبل رفض عائلة حبيبته له، فظهرت على وجهه معالم الألم و الخيبة والمهانة، ولدينا الآن سفير جديد للمصري العادي على الشاشة، حزنا وفرحا وضحكا وبكاء،  اسمه عصام عمر”.

الناقد الكبير محمود عبد الشكور عصام عمر عين سحرية

