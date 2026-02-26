بعد وفاته .. محطات فنية في حياةً الراحل ياسر صادق

رحل عن عالمنا الفنان القدير ياسر صادق، بعد رحلة فنية ثريه الاعمال الهامة.

ياسر صادق ممثل ومخرج مسرحي قدم العديد من الاعمال في التليفزيون والسينما والمسرح ، تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام ١٩٨٥ و ترأس فريق التمثيل بالكلية.

وحصل علي جوائز عديدة بالمسرح الجامعي منها مخرج أول جامعة القاهرة و ممثل أول الجامعة ، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عام ١٩٨٥ عن دوره في مسرحية (لكع بن لكع) ، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والاخراج) وتخرج منه عام ١٩٩٤ بتقدير جيدجداً .

وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث وحالياً يشغل منصب وكيل وزارة الثقافة و رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

قدم ياسر صادق ما يزيد عن 80 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، كان آخرها مسلسل عهد أنيس، والذي عرض علي أحدي المنصات، وقام ببطولته إسلام جمال.

كان الفنان ياسر صادق قد عاني خلال الفترة الماضية من وعكات صحية، ادت الي نقله الي العناية المركزة، قبل ان يخرج منها .

ياسر صادق تم تكريمه مؤخرا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.