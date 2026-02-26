أرقام قياسية في الإقصائيات.. فينيسيوس يتفوق على الجميع

يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل فتراته بقميص ريال مدريد بعدما واصل التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي مؤكدًا عودته القوية في توقيت مثالي من الموسم.

وكان فينيسيوس أحد أبرز نجوم مواجهة الريال أمام بنفيكا، حيث قاد فريقه للفوز بنتيجة 2-1 في إياب الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا مسجلًا الهدف الثاني الذي منح "الميرينجي" بطاقة العبور إلى دور الـ16.

أرقام استثنائية في الأدوار الإقصائية

بحسب ما أوردته صحيفة آس الإسبانية فإن أرقام فينيسيوس في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال تعكس قيمة اللاعب في المواعيد الكبرى.

وشارك النجم البرازيلي تهديفيًا في 17 من أصل 20 مباراة خاضها في الأدوار الإقصائية، بإجمالي 14 هدفا و12 تمريرة حاسمة وهو رقم يعكس تأثيره المباشر في أبرز مواجهات البطولة.

الأفضل في آخر 8 نسخ.. وتفوق برازيلي تاريخي

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد لاعب خلال آخر 8 نسخ من البطولة ساهم تهديفيا في الأدوار الإقصائية أكثر من فينيسيوس ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم القارة العجوز في السنوات الأخيرة.

كما أصبح اللاعب أكثر برازيلي تسجيلا في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال متجاوزا رقم مواطنه نيمار في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الأوروبية.

عودة قوية بعد فترة جفاف

بعد أشهر من التراجع التهديفي، استعاد فينيسيوس حاسته منذ نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ليبدأ مرحلة جديدة من التألق.

وأنهى شهر فبراير مسجلا 6 أهداف في 5 مباريات في مؤشر واضح على جاهزيته الكاملة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم حيث تعول إدارة وجماهير ريال مدريد عليه لقيادة الفريق نحو منصات التتويج من جديد.