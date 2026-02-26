قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

استأنفت الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما في جنيف، في جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى احتواء التصعيد المتزايد بين الجانبين، وإحياء مسار تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

عودة إلى الطاولة بعد تصعيد

تأتي هذه الجولة في ظل توتر سياسي وعسكري متصاعد، تخللته تحذيرات أمريكية من «عواقب وخيمة» إذا لم تُبدِ طهران مرونة كافية، مقابل تأكيد إيراني على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفعًا ملموسًا للعقوبات.

وتركّز المحادثات على ملف تخصيب اليورانيوم، وآليات الرقابة الدولية، إضافة إلى قضايا أوسع مثل الصواريخ الباليستية ونفوذ إيران الإقليمي، وهي ملفات لا تزال تشكل نقاط خلاف رئيسية بين الطرفين.

رهانات التهدئة

يرى مراقبون أن استئناف الحوار يعكس إدراكًا متبادلًا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، خاصة مع تزايد الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة وارتفاع منسوب التهديدات المتبادلة.

وتسعى واشنطن إلى تجميد أو تقليص أنشطة التخصيب الإيرانية، فيما تطالب طهران بضمانات تحول دون انسحاب أمريكي جديد من أي اتفاق مستقبلي، كما حدث سابقًا.

تجري المحادثات وسط متابعة أوروبية ودولية حثيثة، نظرًا لما قد تحمله نتائجها من تأثيرات مباشرة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والاستقرار العالمي.

ويبقى نجاح الجولة الحالية مرهونًا بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة، تتيح التوصل إلى صيغة مرحلية تخفف حدة الأزمة وتمنع تحولها إلى صراع أوسع.

واشنطن جنيف طهران محادثات جنيف النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

جوزيف عون

جوزيف عون محيَّيا أبناء الجنوب: اعطيتم لبنان أقوى رسائل الصمود والوطنية

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

مودي ونتنياهو

توقيع 16 اتفاقية تعاون مشترك بين الهند وإسرائيل

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

فيديو

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد