رضا عبدالعال يتغنى بـ خوان بيزيرا: مارادونا الزمالك

أشاد رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، بأداء البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأبيض بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق، على فريق زد، والذي رفع رصيد القلعة البيضاء إلى 37 نقطة تصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "خوان بيزيرا ده مارادونا وبيعمل اللي لاعيبة الدوري مش بيعرفوا يعملوه"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 1 مارس، على أن تنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى للقاء.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدورى، حيث يحتل الصدارة، بعد التغلب على زد في المباراة الماضية، بنتيجة 2-1، ليصل رصيده الى النقطة 37 وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثانى، ونفس عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.