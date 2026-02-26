ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر داخل صيدلية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة دسوق من (صيدلى - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام (3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه بعصى خشبية داخل الصيدلية محل عمله وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وكذا إحداث تلفيات بمحتويات الصيدلية لخلافات بينهم حول قطعة أرض مملوكة له.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (سائق ، نجليه) .. وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





