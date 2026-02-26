قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الجيش الملكي يرد على «كاف» في أزمة الأهلي.. انتقادات لتقرير المراقب واتهامات بضعف التأمين

الجيش الملكي المغربي
الجيش الملكي المغربي
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية مغربية تفاصيل رد مسؤولي نادي الجيش الملكي خلال جلسة الاستماع التي عقدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن أزمة مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة المنتخب المغربية، فإن إدارة الجيش الملكي قدمت ردًا تفصيليًا تضمن انتقادات لتقرير مراقب المباراة، معتبرة أنه لم يعكس بدقة ما شهدته المواجهة من أحداث.

وأشارت إلى أن تسجيلات مصورة توثق، بحسب روايتها، قيام جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات مياه تجاه لاعبي الفريق المغربي، ما أدى إلى إصابة المهاجم حمودان، فضلًا عن تعرض جماهير الجيش الملكي للرشق داخل المدرج المخصص لها.

وأكد النادي أن هذه الوقائع لم تُذكر بوضوح في تقرير المراقب، ملمحًا إلى احتمال تعرضه لضغوط أثناء إعداد التقرير. 

وانتقد مسؤولو الفريق ما وصفوه بضعف الإجراءات الأمنية، خاصة خلال خروج اللاعبين بين شوطي اللقاء، حيث واجهوا صعوبات في الوصول إلى أرض الملعب بسبب المقذوفات.

وتطرق الرد كذلك إلى حصول لاعبي الجيش الملكي على أربع بطاقات صفراء، معربين عن استغرابهم من القرارات التحكيمية، ومشيرين إلى أن الأجواء المشحونة أثرت نفسيًا على اللاعبين، إضافة إلى ما وصفوه بتساهل الطاقم التحكيمي مع لاعبي الأهلي.

ومن المنتظر أن يبت الاتحاد الأفريقي في الواقعة بعد دراسة كافة التقارير والدفوع المقدمة من الطرفين.

نادي الجيش الملكي الجيش الملكي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

