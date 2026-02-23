غياب ثنائي بيراميدز عن مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن غياب لاعبين من صفوف نادي الجيش الملكي المغربي عن مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا وحامل اللقب ضيفا على الجيش الملكي في ذهاب الدور ربع النهائي في الحادية عشرة من مساء الجمعة 13 مارس المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط (بدون حضور جمهور).

ويغيب عن صفوف الجيش الملكي لاعبين بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهما الثنائي محمد ربيع حريمات لاعب الوسط وقائد الفريق، وكذلك الظهير الأيسر منصف عمري