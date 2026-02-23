الغرافة القطري يستعد لضم أشرف داري

كشف تقارير صحفية عن اهتمام نادي الغرافة القطري بضم أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الميركاتو القادم.

وتلقى أشرف داري عدة اتصالات من جانب فريق الغرافة القطري لاستطلاع موقفه بشان الانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة.

ووافق أشرف داري بشكل مبدأي على الرحيل للدوري القطري ومن المنتظر أن يتم الحديث عن التفاصيل المالية للوصول لاتفاق نهائي.

راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أزمة أشرف داري مع القلعة الحمراء ما زالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وعرضت إدارة الأهلي عرضت على اللاعب تأجيل حسم الملف إلى نهاية الموسم الجاري، مع الاستمرار في تقاضي راتبه بشكل طبيعي خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن بقاء داري أو رحيله سيتم اتخاذه عقب انتهاء الموسم، في ضوء تقييم الجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.