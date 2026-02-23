قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغرافة القطري يستعد لضم أشرف داري

أشرف داري
أشرف داري
عبدالله هشام

كشف تقارير صحفية عن اهتمام نادي الغرافة القطري بضم أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الميركاتو القادم.

وتلقى أشرف داري عدة اتصالات من جانب فريق الغرافة القطري لاستطلاع موقفه بشان الانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة.

ووافق أشرف داري بشكل مبدأي على الرحيل للدوري القطري ومن المنتظر أن يتم الحديث عن التفاصيل المالية للوصول لاتفاق نهائي.

راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أزمة أشرف داري مع القلعة الحمراء ما زالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وعرضت إدارة الأهلي عرضت على اللاعب تأجيل حسم الملف إلى نهاية الموسم الجاري، مع الاستمرار في تقاضي راتبه بشكل طبيعي خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن بقاء داري أو رحيله سيتم اتخاذه عقب انتهاء الموسم، في ضوء تقييم الجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

نادي الغرافة القطري أشرف داري الغرافة النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

ضبط عيادة للتخسيس

ضبط مواطنة تنتحل صفة طبيبة وتدير عيادة للتخسيس والنحافة بالمنوفية| تفاصيل

ميسي

هل يحسم ميسي انتخابات برشلونة؟ أسطورة الملعب تتحول إلى ورقة سياسية ساخنة

صورة أرشيفية

هيئة الكتاب تطلق معارض وأنشطة ثقافية متنوعة خلال شهر رمضان

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد