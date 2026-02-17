تطورات جديدة في موقف المغربي أشرف داري مع الأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، موقف النادي الأهلي من المغربي أشرف داري بعد رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وقالت ريهام حمدي في تصريحات تلفزيونية "إن اللاعب مستمر في التدريبات مع الأهلي بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية وان هناك محاولات للبحث عن نادي في الدوريات المفتوح بها القيد في الوقت الحالي لتسويق المدافع الدولي المغربي".

وأضافت " في حال لم ينجح الأهلي في تسويق اللاعب خلال الفترة الحالية، سيستمر داري مع الفريق بشكل طبيعي بموجب العقد الودي بين الطرفين".

قيمة عقد المغربي أشرف داري مع الأهلي

ويبلغ قيمة عقد أشرف داري 3 ملايين و800 ألف دولار، خلال 4 مواسم.

وتم تقسيم عقد أشرف داري كالتالي:

موسم 2024-2025 يحصل علي 800 الف دولار

-موسم 2025-2026 يحصل علي 900 الف دولار

-موسم 2026-2027 يحصل علي مليون دولار

-موسم 2027-2028 يحصل علي مليون و100 الف دولار

ويتبقي في عقد أشرف داري مع النادي الأهلي نحو 2 مليون و 550 ألف دولار ، وهو ما طلبه اللاعب للرحيل بشكل نهائي عن الفريق.