قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في موقف المغربي أشرف داري مع الأهلي

اشرف داري
اشرف داري
محمد بدران   -  
منار نور

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، موقف النادي الأهلي من المغربي أشرف داري بعد رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وقالت ريهام حمدي في تصريحات تلفزيونية "إن اللاعب مستمر في التدريبات مع الأهلي بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية وان هناك محاولات للبحث عن نادي في الدوريات المفتوح بها القيد في الوقت الحالي لتسويق المدافع الدولي المغربي".

وأضافت " في حال لم ينجح الأهلي في تسويق اللاعب خلال الفترة الحالية، سيستمر داري مع الفريق بشكل طبيعي بموجب العقد الودي بين الطرفين".

قيمة عقد المغربي أشرف داري مع الأهلي

ويبلغ قيمة عقد أشرف داري  3 ملايين و800 ألف دولار، خلال 4 مواسم.

وتم تقسيم عقد أشرف داري كالتالي:

موسم 2024-2025 يحصل علي 800 الف دولار 

-موسم 2025-2026 يحصل علي 900 الف دولار 

-موسم 2026-2027 يحصل علي مليون دولار

-موسم 2027-2028 يحصل علي مليون و100 الف دولار

ويتبقي في عقد أشرف داري مع النادي الأهلي نحو 2 مليون و 550 ألف دولار ، وهو ما طلبه اللاعب للرحيل بشكل نهائي عن الفريق.

اشرف داري الاهلي موقف اشرف داري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

كوكب زحل

دهشة الكون والأرض.. كوكب قد يطفو على الماء وأشجار تتفوق على النجوم

وظائف التضامن الاجتماعي 2026.. الشروط والتقديم بالتفاصيل

وظائف التضامن الاجتماعي 2026.. الشروط والتقديم بالتفاصيل

الزمالك

رغم التأهل.. هل يتم إقصاء الزمالك من ربع نهائي الكونفدرالية؟

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد