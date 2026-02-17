اليابان تعلن تخفيف القيود المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية

أعلنت اليابان تخفيف القيود المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية عبر تعديل القانون الخاص بمعايير سلامة السيارات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ أن وزارة النقل عدلت القانون للسماح باستيراد السيارات الأمريكية دون إجراء اختبارات إضافية طالما أنها تتوافق مع معايير السلامة الأمريكية.

وسيتم وضع ملصق أحمر على شكل نجمة على الجزء الخلفي من السيارات التي تستوفي المعايير، فيما يعد هذا التخفيف جزءا من اتفاقية تم إبرامها بين طوكيو وواشنطن في يوليو الماضي.

وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض العجز التجاري الأمريكي مع اليابان