قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: سيتم صرف 330 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة
هل هاتفك منهم.. سامسونج بدأت تفعيل نظام التشغيل One UI 9 لهذه الأجهزة
رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
خالد يوسف

بعد التصديق على القانون الجديد للإيجار القديم، وﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ بعد الفترة المحددة في القانون ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺀ، بدأت التساؤلات من المستأجرين عن ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎئهم؛ في ظل الاعتقاد بأﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ؛ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ تكاﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮﺍﺕ.


لـمَن الحق في امتلاك عداد الكهرباء؟

وأوضح مصدر  بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء لا يتم نقله من وحدة إلى أخرى، كونه تابعًا لشركة التوزيع المختصة بالمنطقة التي تقع بها الوحدة، إلا أن ما يمكن القيام به هو تغيير اسم صاحب العداد، من خلال إجراءات رسمية داخل شركة الكهرباء، تستوجب حضور المالك والمستأجر معًا.

خطوات نقل ملكية العداد في شركة الكهرباء

وكشف المصدر، في تصريحات صحفية، عن تحديد شركات التوزيع  للإجراءات المطلوبة لمن يرغب في تغيير ملكية عداد الكهرباء.

وتبدأ تلك الاجراءات بالتالي: 
- تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي؛ سواء للمالك الجديد أو المستغني عن العداد.

- ضرورة إحضار الأصول للاطلاع.


- التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار، وتقديم المستندات المطلوبة

- ملء استمارة نقل الملكية، مع اشتراط حضور المشترك الأصلي للعداد أو تقديم توكيل رسمي منه لإتمام التنازل.

- يوقِّع المالك الجديد على إقرار رسمي بتحمل أي مستحقات مالية سابقة متبقية على العداد تجاه شركة الكهرباء.


تحذير من الوقوع تحت طائلة القانون

يعتبر ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺨﻠﻊ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ حيث ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ المسجلة ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. 


بينما ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﻘﻖ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، فاﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ.

وتفيد البيانات الرسمية المعلنة بأن هناك ما يزيد على 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدّل، وتضم عدادات كهرباء لا تزال مسجلة بأسماء المستأجرين، ما يطرح تساؤلات حاسمة بشأن مصير هذه العدادات بعد مغادرة المستأجرين للوحدات؛ سواء بانتهاء المدة أو تنفيذًا لحكم قضائي.


الأوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء

يتم تقديم هذه المستندات التالية عند نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر، أو التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.



4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

5– في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء القانون الجديد للايجار القديم شركة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشترك القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

باقة سيارات مستعملة في مصر

باقة سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

الإصدار التجريبي الأول

بترقيات وتحديثات غير مسبوقة .. أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد