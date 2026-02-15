من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بعد التصديق على القانون الجديد للإيجار القديم، وﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ بعد الفترة المحددة في القانون ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺀ، بدأت التساؤلات من المستأجرين عن ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎئهم؛ في ظل الاعتقاد بأﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ؛ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ تكاﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮﺍﺕ.



لـمَن الحق في امتلاك عداد الكهرباء؟

وأوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء لا يتم نقله من وحدة إلى أخرى، كونه تابعًا لشركة التوزيع المختصة بالمنطقة التي تقع بها الوحدة، إلا أن ما يمكن القيام به هو تغيير اسم صاحب العداد، من خلال إجراءات رسمية داخل شركة الكهرباء، تستوجب حضور المالك والمستأجر معًا.

خطوات نقل ملكية العداد في شركة الكهرباء

وكشف المصدر، في تصريحات صحفية، عن تحديد شركات التوزيع للإجراءات المطلوبة لمن يرغب في تغيير ملكية عداد الكهرباء.

وتبدأ تلك الاجراءات بالتالي:

- تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي؛ سواء للمالك الجديد أو المستغني عن العداد.

- ضرورة إحضار الأصول للاطلاع.



- التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار، وتقديم المستندات المطلوبة

- ملء استمارة نقل الملكية، مع اشتراط حضور المشترك الأصلي للعداد أو تقديم توكيل رسمي منه لإتمام التنازل.

- يوقِّع المالك الجديد على إقرار رسمي بتحمل أي مستحقات مالية سابقة متبقية على العداد تجاه شركة الكهرباء.



تحذير من الوقوع تحت طائلة القانون

يعتبر ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺨﻠﻊ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ حيث ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ المسجلة ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.



بينما ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﻘﻖ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، فاﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ.

وتفيد البيانات الرسمية المعلنة بأن هناك ما يزيد على 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدّل، وتضم عدادات كهرباء لا تزال مسجلة بأسماء المستأجرين، ما يطرح تساؤلات حاسمة بشأن مصير هذه العدادات بعد مغادرة المستأجرين للوحدات؛ سواء بانتهاء المدة أو تنفيذًا لحكم قضائي.



الأوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء

يتم تقديم هذه المستندات التالية عند نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر، أو التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار:



1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.





4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

5– في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.