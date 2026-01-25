لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي | نصائح وتحذيرات

وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر لعملائها من أصحاب عداد الكهرباء مسبوق الدفع عدة نصائح وتحذيرات، وهي:

نصائح للتعامل مع العداد مسبوق الدفع:

التأكد من وجود رصيد كافٍ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

يعطي العداد إنذارات عند وصول الرصيد إلى 10 جنيهات؛ إذ تضيء لمبة الرصيد باللون الأحمر (وهي أقصى لمبة على اليمين)، كما يعطي إنذارًا آخر عند انقطاع الكهرباء. يمكن وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل حتى يتم الشحن.

يُفضل توفير الطاقة قدر المستطاع في آخر أسبوع من الشهر، لأن المستخدم يكون عند أعلى شريحة استهلاك.

الانتقال من شريحة إلى شريحة يؤدي إلى خصم مبلغ من الرصيد حسب الشريحة التي تم الوصول إليها.

عدم تشغيل العداد نهائيًا عند عدم وجود أحمال يؤدي إلى خصم 9 جنيهات من الرصيد.

يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.

طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد مسبوق الدفع هي نفس طريقة العدادات القديمة.

حال فشل شحن الكارت، يُفضل الذهاب لشركة الكهرباء لتفعيله، وفي حال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة.

عند ضياع الكارت، يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة في ذاكرة العداد مع رقمها وقيمتها. وإذا ضاع الكارت وعليه شحنة لم تُفرغ في العداد، يمكن استخراج كارت جديد وعند برمجته تُسجّل كل بياناتك وعمليات الشحن، وعند تركيب الكارت بالعداد، تُستقبل أي عملية لم تُفرغ ويتم تنفيذها فورًا.

في حال فصل العداد وإن لم يكن الكارت موجودًا، يمكن لأي شخص بالمنزل إدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد لإعادة التيار الكهربائي فورًا حتى عودة صاحب الكارت.

باستخدام الزر الضاغط، يستطيع المستهلك الحصول على بيانات على الشاشة مثل: الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلووات/ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلووات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي منذ التركيب، التاريخ والوقت، آخر حالة عبث أو تلاعب بالوقت والتاريخ، ورسائل نصية من شركة الكهرباء مثل قبول الكارت أو زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء مسبوق الدفع:

عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد لتجنب فصل التيار، إذ يُحرر محضر تلاعب بالعداد للمشترك.

حال فتح غطاء العداد، تُفرض غرامة وفقًا للرسوم المقررة بالشركة.

لا يمكن تبديل مكان العداد أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.

حال زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبير، يُفصل التيار تلقائيًا، وإذا تكرر ذلك ثلاث مرات يُفصل التيار بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.