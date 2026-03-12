سامي نصر الله: اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير البترول يعكس حرص الدولة على زيادة الإنتاج وضبط أسعار الوقود

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ يمثل خطوة استراتيجية مهمة لضمان استقرار سوق الطاقة في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، في هذه الظروف الراهنة.

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تسريع تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي؛ تأتي في إطار السعي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، والوصول إلى الموارد التي يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن متابعة الرئيس السيسي لأسعار المنتجات البترولية والغاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء؛ تعكس حرص القيادة على حماية المواطن واستقرار السوق المحلي للوقود.

وأشاد النائب بالتأكيد على انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وحفظ حقوق شركات البترول العالمية؛ بما يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويدعم زيادة الاستكشافات والإنتاج، إلى جانب التركيز على تطوير أعمال البحث والتنقيب؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.

كما أكد النائب سامي نصر الله أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت حساس؛ في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، ويبرهن على أن الدولة تواصل العمل بشكل متكامل بين القيادة السياسية وقطاع البترول لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التنمية المستدامة.