قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة من أجل الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراتيه المرتقبتين أمام الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وجاء تحرك الأهلي في إطار سعي إدارة النادي لضمان إدارة تحكيمية محايدة وقوية في المواجهات الحاسمة التي قد يكون لها تأثير مباشر على تحديد بطل الدوري، خاصة أن مباراتي الزمالك وبيراميدز تعدان من أهم مباريات المرحلة الختامية للمسابقة.

الأهلي يتحمل تكاليف استقدام الحكام

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي استعداده لتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراتين، وذلك وفق اللوائح المنظمة للبطولة، والتي تسمح للأندية بطلب حكام أجانب على أن تتحمل الجهة الطالبة النفقات المترتبة على ذلك.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء من خلال هذه الخطوة إلى تجنب أي جدل تحكيمي محتمل قد يؤثر على سير المباريات أو يثير اعتراضات بعد نهايتها، خاصة في ظل حساسية المواجهات المرتقبة بين الفرق المتنافسة على اللقب.

رابطة الأندية تحيل الطلب إلى اتحاد الكرة

من جانبها، قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بتحويل خطاب الأهلي بشكل رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة المسؤولة عن التنسيق مع الاتحادات الأخرى لاستقدام أطقم التحكيم الأجنبية.

ويأتي هذا الإجراء المبكر بهدف منح اتحاد الكرة الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التعاقد مع الحكام الأجانب قبل موعد المباراتين، وتفادي أي أزمات تنظيمية قد تعيق تنفيذ الطلب.

انطلاق المرحلة النهائية بعد التوقف الدولي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، حيث ستشهد هذه المرحلة مواجهات قوية بين الأندية المتنافسة على اللقب وكذلك الفرق التي تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

وتحظى مباريات هذه المرحلة بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، نظراً لأهميتها في تحديد بطل المسابقة مع اقتراب الموسم من نهايته.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ترشيحاتنا

المهندس وليد أحمد عبدالسلام حجازي

المهندس وليد عبدالسلام رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية

نقود- صورة أرشيفية

96 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 2025

ذهب

تراجع طفيف للذهب محليا.. والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية

بالصور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد