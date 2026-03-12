قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
علاء ميهوب: غياب روح البطل عن الأهلي سر الأزمة

رباب الهواري

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن جماهير النادي من حقها أن تشعر بالغضب والاستياء خلال الفترة الحالية، في ظل النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم. 

وأوضح أن الجماهير اعتادت دائمًا على رؤية الأهلي منافسًا قويًا على جميع البطولات، لذلك فإن أي تراجع في الأداء أو النتائج يثير القلق والغضب داخل المدرجات.

ميهوب: الفريق يفتقد روح البطل

وخلال تصريحاته لبرنامج “ملعب أون” المذاع عبر قناة ON Sport والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أشار ميهوب إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الفريق حاليًا هي غياب “روح البطل”. وأكد أن هذه الروح كانت دائمًا السمة المميزة للأهلي عبر تاريخه الطويل، حيث اعتاد اللاعبون على القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف أن الأداء الحالي للفريق لا يعكس شخصية الأهلي المعروفة، مشددًا على أن اللاعبين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية في هذه المرحلة أكثر من الجهاز الفني. ولفت إلى أن اللاعبين مطالبون بإظهار رد فعل قوي داخل الملعب واستعادة الروح القتالية التي طالما ميزت الفريق.

قرارات حاسمة من إدارة الأهلي

وفي محاولة للسيطرة على تراجع النتائج وتحفيز اللاعبين، أعلن النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن قرارات مهمة اتخذها رئيس النادي محمود الخطيب. وجاءت هذه القرارات عقب حالة عدم الرضا عن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وتضمنت القرارات خصم 30% من رواتب لاعبي الفريق الأول، إلى جانب تعليق صرف 25% من قيمة عقودهم، وذلك بشكل مؤقت لحين وضوح موقف الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

رسالة تحفيزية لاستعادة البطولات

تهدف هذه القرارات إلى تحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم الطبيعي والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة في ظل المنافسة القوية على بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا. وتأمل إدارة الأهلي أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على أداء الفريق خلال الفترة المقبلة، بما يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره الكبيرة.

