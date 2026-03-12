كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر؟.. الإفتاء توضح أهم العبادات لإدراك فضلها

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يبحث عدد النساء عن كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر، وهل يمكنها نيل فضل ليلة القدر رغم عدم قدرتها على الصلاة والصيام في تلك الليالي المباركة، حيث إن ليلة القدر من أعظم ليالي العام، وقال الله تعالى إنها خير من ألف شهر، لذلك تحرص المسلمات على معرفة أعمال الحائض في ليلة القدر وأفضل العبادات التي يمكن القيام بها لنيل الأجر والثواب.

كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر؟

وفي هذا السياق كشفت دار الإفتاء المصرية عن أن المرأة الحائض يمكنها إدراك فضل ليلة القدر من خلال العديد من العبادات والطاعات، وعدم تضييع هذه المنحة الربانية.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه يمكن لذواتِ الحيض والنفاس أن يُحْيِينَ ليلة القدر بترك ما منعهنَّ الشرع الشريف منه حال العذر إذا قصدن الامتثال في الترك، ثم يفعلن ما تيسر لهنَّ من الطاعات والقربات، فيغتنمنَ الليلة بالإكثار من الذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي الأمين، والتصدق، والدعاء بالمأثور وغيره.

وأشارت إلى أن الحائض أيضا يمكنها خلال ليلة القدر سماع القرآن والإنصات إليه، وقراءته بالعين لا باللسان على الذِّكر لا التعبد، وأن يَنوِينَ الطاعة والعبادة بما يُقَدِّمْنَه لبيوتهنَّ وأهلهنَّ وبما يعينهن على الطاعة في تلك الليلة فيَحصُل لهنَّ الأجر والثواب، ويزيد على ذلك أنهنَّ يُثَبْنَ عما كان يمكن أن يفعلن ما لم يمنعهنَّ العذر؛ لأنهنَّ مُبْتَلَياتٌ بأمر خارجٍ عن استطاعتهنَّ.

موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترية وهي الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل .

وقد مضى يوم واحد من الليالي الوترية في مصر وهو يوم 21 رمضان ويتبقى الأيام الآتية:

ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.

ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.

ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.

ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

أهم العبادات التي تدرك بها فضل ليلة القدر

١- صلاة القيام.

٢- الصدقة ولو بالقليل

٣- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل

٥- الإكثار من تلاوة القرآن وفهم معانيه.

٦- التهجد في الليل.

٧- الدعاء بإلحاح.

٨- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

دعاء ليلة القدر

ثبتت صيغة دعاء ليلة القدر في حديث نبوي صحيح وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.