قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار بقنا
كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر؟.. الإفتاء توضح أهم العبادات لإدراك فضلها
موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد
ندمت على اللعب للأهلي.. معتز إينو يكشف سبب خلافاته مع الزمالك
مسئولون أمريكيون: النظام الإيراني أثبت قدرته على زعزعة الاقتصاد العالمي وسط القصف
إيران تشن أول هجوم إلكتروني ضخم على شركة أمريكية منذ بدء الحرب
هآرتس: الأماكن المقدسة في القدس لم تعد خطًا أحمر والكارثة تقترب
ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟.. سبب لا يعرفه كثيرون
ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق
في ظل القصف المشترك على إسرائيل.. صاروخ إيراني ينفجر في منطقة مفتوحة بإيلات
إسرائيل ترتكب مجز.رة جوية في بيروت.. الضاحية الجنوبية تتحول إلى ركام وسفك دما.ء
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر؟.. الإفتاء توضح أهم العبادات لإدراك فضلها

ليلة القدر
ليلة القدر
أحمد سعيد

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يبحث عدد النساء عن كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر، وهل يمكنها نيل فضل ليلة القدر رغم عدم قدرتها على الصلاة والصيام في تلك الليالي المباركة، حيث إن ليلة القدر من أعظم ليالي العام، وقال الله تعالى إنها خير من ألف شهر، لذلك تحرص المسلمات على معرفة أعمال الحائض في ليلة القدر وأفضل العبادات التي يمكن القيام بها لنيل الأجر والثواب.

كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر؟

وفي هذا السياق كشفت دار الإفتاء المصرية عن أن المرأة الحائض يمكنها إدراك فضل ليلة القدر من خلال العديد من العبادات والطاعات، وعدم تضييع هذه المنحة الربانية.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه يمكن لذواتِ الحيض والنفاس أن يُحْيِينَ ليلة القدر بترك ما منعهنَّ الشرع الشريف منه حال العذر إذا قصدن الامتثال في الترك، ثم يفعلن ما تيسر لهنَّ من الطاعات والقربات، فيغتنمنَ الليلة بالإكثار من الذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي الأمين، والتصدق، والدعاء بالمأثور وغيره. 

وأشارت إلى أن الحائض أيضا يمكنها خلال ليلة القدر سماع القرآن والإنصات إليه، وقراءته بالعين لا باللسان على الذِّكر لا التعبد، وأن يَنوِينَ الطاعة والعبادة بما يُقَدِّمْنَه لبيوتهنَّ وأهلهنَّ وبما يعينهن على الطاعة في تلك الليلة فيَحصُل لهنَّ الأجر والثواب، ويزيد على ذلك أنهنَّ يُثَبْنَ عما كان يمكن أن يفعلن ما لم يمنعهنَّ العذر؛ لأنهنَّ مُبْتَلَياتٌ بأمر خارجٍ عن استطاعتهنَّ.

موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترية وهي الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل .

وقد مضى يوم واحد من الليالي الوترية في مصر وهو يوم 21 رمضان ويتبقى الأيام الآتية:  

  • ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
  • ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
  • ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  • ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

أهم العبادات التي تدرك بها فضل ليلة القدر

١- صلاة القيام.
٢- الصدقة ولو بالقليل
٣- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى
٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل 
٥- الإكثار من تلاوة القرآن وفهم معانيه.
٦-   التهجد في الليل.
٧- الدعاء بإلحاح.
٨- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

دعاء ليلة القدر

ثبتت صيغة دعاء ليلة القدر في حديث نبوي صحيح وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

 اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

 إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

 اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

فضل ليلة القدر ليلة القدر كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

بالصور

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد