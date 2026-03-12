خلال أقل من ساعتين.. حزب الله يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله فجر الخميس تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في بيروت وبلدات لبنانية أخرى.



وأوضح الحزب في بيانات متتالية أن أولى العمليات استهدفت مستوطنة نهاريا عند الساعة 00:10 بسرب من المسيرات الانقضاضية، قبل أن تتبعها هجمات أخرى شملت قواعد ومواقع عسكرية إسرائيلية.



وأشار إلى أنه عند الساعة 00:30 تم استهداف قاعدة بيت ليد، التي تضم معسكرات تدريب تابعة للواء الناحال ولواء المظليين، بصواريخ وصفها بالنوعية. وفي التوقيت ذاته استهدفت صواريخ أخرى قاعدة غليلوت، مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الوحدة 8200، الواقعة قرب تل أبيب.



كما أعلن الحزب تنفيذ هجوم ثانٍ على نهاريا عند الساعة 00:45، تضمن صلية صاروخية وسربًا من المسيّرات الانقضاضية.

وفي الساعة 01:15، قال إنه استهدف ثكنة يعرا بطائرات مسيّرة انقضاضية، بالتزامن مع قصف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا بقذائف المدفعية.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصعيد عسكري متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة.