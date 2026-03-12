ما زال في الصدارة.. عصام مرعي يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الفريق قدم ما عليه خلال المباريات الأخيرة، رغم الخسارة التي تعرض لها أمام إنبي في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الأداء العام للفريق ما زال جيدًا.

وقال مرعي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إن معتمد جمال نجح في إدارة الزمالك بشكل مميز منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أنه حقق العلامة الكاملة في قيادة الفريق خلال الفترة الماضية بفضل هدوئه وثباته في التعامل مع المباريات واللاعبين.

وتحدث مرعي عن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك خلال مباراة إنبي، موضحًا أنه كان يتمنى أن يتولى عبد الله السعيد تسديدها بدلًا من حسام عبد المجيد، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها عبد الله السعيد في تسديد ركلات الجزاء، خاصة في الأوقات التي تشهد ضغطًا كبيرًا داخل المباريات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الخسارة أمام إنبي لا تعني نهاية المشوار، مؤكدًا أن الزمالك ما زال في صدارة جدول ترتيب الدوري، وأن الفريق قادر على العودة سريعًا ومواصلة المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مرعي إلى أن قرار معتمد جمال بخروج اللاعب محمد السيد خلال المباراة كان قرارًا فنيًا جيدًا، موضحًا أن الهدف منه كان الحفاظ على اللاعب من الناحية النفسية في ظل أجواء اللقاء.