سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتاد تقديم أحذية كلاسيكية من علامة فلورشهايم كهدايا لأعضاء فريقه المقربين، حيث يبلغ سعر الحذاء الواحد نحو 145 دولارًا.

وعلى الرغم من أن سعر الحذاء يعد متوسطًا مقارنة بعلامات أخرى، فإنه أصبح داخل الدائرة المقربة لترامب رمزًا للولاء والانتماء بين مساعديه ومسؤولي إدارته.

وبحسب التقرير، بدأت القصة عندما أعجب ترامب بنموذج من أحذية أوكسفورد التي تنتجها شركة فلورشهايم، فقرر لاحقًا أن يرتديها جميع الموظفين الرجال في فريقه.

ومنذ ذلك الحين بدأ الرئيس الأمريكي في تقديم هذه الأحذية كهدية شخصية لمن يراهم مستحقين داخل إدارته، في تقليد غير رسمي أصبح معروفًا بين العاملين في البيت الأبيض.

وغالبًا ما يقوم ترامب بتسليم الأحذية بنفسه إلى المسؤولين الذين يختارهم، وأحيانًا يضيف توقيعه الشخصي أو يرفق مع الحذاء رسالة شكر قصيرة، ما يمنح الهدية طابعًا شخصيًا.

ومن بين الشخصيات التي حصلت على هذه الأحذية نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى السيناتور ليندسي غراهام.

لكن التقرير يشير إلى أن هناك مشكلة طريفة ترافق هذه الهدايا، إذ إن ترامب لا يختار دائمًا المقاس الصحيح للحذاء، حيث يعتمد غالبًا على حدسه الشخصي بدلاً من السؤال عن المقاس الفعلي للشخص. ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو على سبيل المثال وجد نفسه “غارقًا” في الحذاء الذي تلقاه بسبب كبر مقاسه.

ورغم ذلك، فإن رفض الهدية ليس خيارًا مطروحًا بين أعضاء الفريق، إذ يقال إن ترامب يلاحظ بدقة من يرتدي الأحذية التي يقدمها لهم. ووفقًا للمقربين من الدائرة الرئاسية، فإن ارتداء الحذاء أصبح بمثابة إشارة غير معلنة على القرب من الرئيس وثقته داخل فريقه.