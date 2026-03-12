الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حاليًا ارتفاعًا طفيفاً وتدريجيًا في درجات الحرارة؛ حيث يسود طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا، مع توقعات بأن تسجل القاهرة عظمى درجات حرارة تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية.

وأضاف القياتي، في تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تكون هناك حالة من التقلبات الجوية السريعة يومي الجمعة والسبت نتيجة مرور منخفض جوي، مما سيؤدي إلى بلوغ درجات الحرارة ذروتها لتتراوح في القاهرة بين 25 و26 درجة مئوية.

كما أشار عضو المركز الإعلامي إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد لتشمل القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومناطق من البحر الأحمر، مع نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعته بين 40 إلى 50 كم/ساعة، ومن المرجح أن تكون مثيرة للرمال والأتربة في محافظات الصعيد، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وفي ختام حديثه، شدد القياتي على ضرورة عدم الانخداع بدفء الطقس خلال ساعات النهار، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، ناصحًا المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمواكبة تقلبات الطقس المعتادة في هذه الفترة الانتقالية من فصل الربيع.