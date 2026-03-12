أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس الثاني عشر من مارس، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي إذ كشف مسؤولون أمنيون عراقيون أن زوارق ⁠إيرانية محملة بالمتفجرات أصابت ناقلتي وقود وسط اضطرابات أخرى في الإمدادات العالمية في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 9.5% إلى 100.65 دولار للبرميل، كما قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8.9% مسجلة 95.02 دولار للبرميل.

وكشف المدير العام للشركة ⁠العامة لموانئ ‌العراق فرحان الفرطوسي لرويترز أمس الأربعاء أن ناقلتين أجنبيتين تحملان وقوداً عراقياً تعرضتا ⁠لهجوم من مجهولين في المياه الإقليمية العراقية مما تسبب في اشتعال النيران فيهما.

وأظهرت التحقيقات الأولية لمسؤولي الأمن العراقيين أن زوارق محملة بالمتفجرات من إيران هاجمت الناقلتين.

من جانبه، قال المحلل لدى ​آي.جي توني سيكامور: يبدو أن ⁠هذا رد ​إيراني مباشر وقوي على إعلان ​وكالة الطاقة الدولية الليلة الماضية عن إطلاق ‌احتياطي استراتيجي ضخم ⁠بهدف تهدئة الأسعار المتصاعدة.

وأوصت وكالة الطاقة الدولية ​بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي كمية قياسية، للمساعدة في كبح الأسعار التي ارتفعت بسبب الصدمات ⁠التي تعاني من ​الإمدادات والناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتساهم أميركا ​بالجزء الأكبر من هذه الخطوة بالإفراج عن 172 مليون برميل ⁠من ​الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.

وقال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب أمس ​الأربعاء إن واشنطن في "وضع جيد جدا" في حربها على إيران وإن الولايات المتحدة "ستراقب المضيق عن كثب".