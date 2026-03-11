النفط يتراجع عالميًا بعد مقترح لأكبر عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء الحادي عشر من مارس، بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال ⁠بأن وكالة الطاقة ‌الدولية اقترحت ⁠أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في ⁠تاريخها لخفض أسعار الخام ‌التي ارتفعت ⁠وسط الحرب الراهنة في إيران.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 87.21 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأميركي بأقل من 0.1% مسجلة 83.32 دولار للبرميل.

وقالت الصحيفة إن السحب سيتجاوز 182 مليون ⁠برميل من ‌النفط طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في ⁠السوق على مرحلتين في عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها على أوكرانيا.

ووفقاً للتقرير فإن وكالة الطاقة الدولية عقدت اجتماعاً استثنائيا ‌لدولها الأعضاء أمس ⁠الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارا بشأن المقترح اليوم الأربعاء. وأضافت الصحيفة أن المقترح سيُعتمد ⁠في حال عدم اعتراض أي دولة، إلا أن اعتراض دولة واحدة قد يؤخر الخطة.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات تقريباً يوم الإثنين، لكنها تراجعت أمس بعد أن توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ولم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع أمس على السحب من احتياطيات النفط ‌الاستراتيجية، واكتفوا بطلبهم من وكالة الطاقة الدولية تقييم الوضع قبل اتخاذ أي إجراء.

وفي سياق منفصل، أفادت تقرير لرويترز أن البحرية الأميركية أكدت في اجتماعات مع شركات الشحن والنفط أن مرافقة ناقلات النفط المارة من مضيق هرمز لن تكون ممكنة إلا بعد انخفاض مستوى التهديد.