قبل موقعة رادس .. 5 أزمات تهدّد الأهلي أمام الترجي التونسي

يعيش النادي الأهلي أجواءً متوترة قبل أيام قليلة من واحدة من أهم مبارياته في الموسم عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة في توقيت بالغ الحساسية للفريق الأحمر بعد الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري وهي الهزيمة التي فجرت حالة من الغضب العارم داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

وبين تراجع النتائج والانتقادات المتصاعدة للجهاز الفني وتوتر الأجواء داخل غرفة الملابس يدخل الأهلي موقعة رادس وهو مثقل بعدد من الأزمات التي قد تلقي بظلالها على استعداداته للمباراة القارية المرتقبة.

وفيما يلي أبرز 5 أزمات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي:

1- أزمة الثقة بين الجماهير وييس توروب

تتصاعد حالة الغضب داخل جماهير الأهلي تجاه المدير الفني الدنماركي ييس توروب بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة كان آخرها الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري.

وأدت هذه النتائج إلى اهتزاز الثقة بين الجماهير والجهاز الفني حيث ارتفعت الأصوات المطالبة برحيل المدرب في وقت تشير فيه بعض المصادر إلى وجود اتجاه داخل مجلس الإدارة لمناقشة مستقبل المدرب حال استمرار تراجع النتائج.

2- اتهامات بغياب الانضباط داخل الفريق

بحسب مصدر داخل النادي فإن وليد صلاح الدين مدير الكرة يتحمل جزءًا من المسؤولية عن حالة التراجع في الروح داخل الفريق بسبب عدم الحزم في التعامل مع بعض المواقف الانضباطية.

وأشار المصدر إلى أن بعض اللاعبين أبدوا اعتراضات غير لائقة عند استبدالهم في مباريات سابقة دون أن يتم توقيع عقوبات صارمة عليهم وهو ما تسبب في حالة من الفجوة داخل غرفة الملابس وأثر على الانضباط العام للفريق.

3- أزمة تجديد عقود نجوم الفريق

تعيش إدارة الأهلي حالة من القلق بسبب تأخر حسم ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين وعلى رأسهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا اللذان ينتهي عقداهما بنهاية الموسم الحالي.

وأدى الغموض حول مستقبل الثنائي إلى حالة من التوتر والترقب في وقت يحتاج فيه الفريق إلى أعلى درجات التركيز قبل مواجهة الترجي في البطولة القارية.

4- تشتيت تركيز أليو ديانج بسبب العروض الخارجية

يعد المالي أليو ديانج أحد أهم عناصر خط الوسط في الأهلي لكن اللاعب يعيش حالة من التشتت الذهني في الفترة الأخيرة بسبب العروض الخارجية التي تلقاها.

ووفقًا للمصدر فإن كثرة الحديث عن مستقبله والانتقال المحتمل خارج القلعة الحمراء أثرت على تركيزه داخل الملعب وهو ما انعكس على مستواه في بعض المباريات الأخيرة.

5- علامات استفهام حول بعض الصفقات الجديدة

من بين الأزمات التي تواجه الفريق أيضًا عدم ظهور عدد من الصفقات الجديدة بالمستوى المتوقع حتى الآن وهو ما أثار تساؤلات داخل النادي.

وتشير التقييمات الفنية إلى أن بعض اللاعبين مثل أحمد عيد ويلسين كامويش ومروان عثمان لم يقدموا الإضافة المنتظرة بعد بينما لم يشارك عمرو الجزار في أي مباراة منذ انضمامه بسبب الإصابة.

كما يعاني بعض اللاعبين من الإرهاق البدني وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه الذي يبذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق لكنه يشعر بحالة من الإحباط في ظل تراجع النتائج لدرجة أن فكرة الرحيل بنهاية الموسم طرأت على ذهنه بشكل مؤقت.

تحركات إدارية لاحتواء الموقف

وفي محاولة لاحتواء الأزمات قبل المباراة المرتقبة قررت إدارة الأهلي تكثيف الاجتماعات مع اللاعبين خلال الساعات المقبلة لشحذ الهمم واستعادة التركيز.

وسيكون سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة حاضرًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة وحتى رحلة تونس حيث سيعقد جلسات مع اللاعبين والجهاز الفني بهدف تهدئة الأجواء وتهيئة الفريق نفسيًا لمواجهة الترجي.