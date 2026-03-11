4 مباريات نارية في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم 4 مباريات قوية في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف فريق ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي في واحده من مواجهات المرتقبة للجمهور المصري.

ومن المنتظر مواصلة عمر مرموش نجم مانشستر سيتي تألقه في المباراة أمام ريال مدريد وحسم التأهل مبكرا لدور ربع نهائي البطولة.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه تشيلسي الإنجليزي في مباراة قوية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ـ باير ليفركوزن × أرسنال - الساعة الثامنة إلا الربع مساء - على قناة beIN Sports 2

ـ ريال مدريد × مانشستر سيتي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports 2

ـ باريس سان جيرمان × تشيلسي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports 1

ـ بودو / جليمت × سبورتنج لشبونة - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports 3