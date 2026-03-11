مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، أسلحة نارية ، فرض سيطرة ، خطف ، سرقات بالإكراه") بنطاق محافظة سوهاج ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وبحوزتهم (قرابة 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس , شادو ، هيدرو" – 161 قطعة سلاح نارى "51 بندقية آلية ، 8 بنادق خرطوش ، 101 فرد خرطوش ، طبنجة")..

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (91) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .











