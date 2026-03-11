قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية ببغداد: رعايانا يواجهون خطر الاختطاف وعليهم مغادرة العراق فورا

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل


أكدت السفارة الأمريكية في العراق أن إيران والجماعات الإرهابية تشكل تهديدا كبيرا داعية مواطنيها المغادرة فورا.


وقالت السفارة الأمريكية في العراق في بيان لها : الأمريكيون يواجهون خطر الاختطاف وعليهم مغادرة العراق فورا.

أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع هجوم على معسكر حمورابي للحشد الشعبي في الصويرة .

ولاحقا ؛ ذكر مصدر في قوات الحشد الشعبي العراقي بأن مقار لواء الطفوف التابع للحشد في منطقة عكاشات غرب الأنبار تعرض منذ قليل إلى قصف عنيف .

ولاحقا ؛ تصدت الدفاعات الجوية للتحالف الدولي، لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية قرب مطاري أربيل وبغداد، من دون الإفادة عن أضرار كبيرة.

وقالت تقارير إعلامية، إن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل الدولي تعرضت فجر الاثنين لهجوم بطائرات مسيرة، حيث سمع دوي انفجار في محيط المطار قبل أن تتصدى منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف للمسيرات وتمنع وصولها إلى الهدف، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وفي بغداد، أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة فيكتوريا داخل المطار الدولي، فسقطت في حي الإعلام مما أدى إلى حريق في منزل سيطرت عليه فرق الدفاع المدني، مع إصابة امرأة بجروح طفيفة في منطقة التراث جراء مقذوف آخر وسط تحليق مكثف للطيران فوق مواقع الحشد الشعبي.

تأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد مستمر على مواقع قوات التحالف بقيادة واشنطن في العراق، مرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

أمريكا العراق السفارة الأمريكية في العراق إيران الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس "أكتوبر الجديدة" يقود جولة ميدانية موسعة لمحطة محولات "أب تاون" لتسريع وتيرة الأعمال

عمرو السيد محمد خطاب

تكليف المهندس عمرو خطاب مساعدًا لوزير الإسكان للشئون الفنية والمشروعات

خالد صديق

وزيرة الإسكان تُصدر قرارًا بتكليف المهندس خالد صديق مشرفًا على مكتب الوزير

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد