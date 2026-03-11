السفارة الأمريكية ببغداد: رعايانا يواجهون خطر الاختطاف وعليهم مغادرة العراق فورا



أكدت السفارة الأمريكية في العراق أن إيران والجماعات الإرهابية تشكل تهديدا كبيرا داعية مواطنيها المغادرة فورا.



وقالت السفارة الأمريكية في العراق في بيان لها : الأمريكيون يواجهون خطر الاختطاف وعليهم مغادرة العراق فورا.

أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع هجوم على معسكر حمورابي للحشد الشعبي في الصويرة .

ولاحقا ؛ ذكر مصدر في قوات الحشد الشعبي العراقي بأن مقار لواء الطفوف التابع للحشد في منطقة عكاشات غرب الأنبار تعرض منذ قليل إلى قصف عنيف .

ولاحقا ؛ تصدت الدفاعات الجوية للتحالف الدولي، لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية قرب مطاري أربيل وبغداد، من دون الإفادة عن أضرار كبيرة.

وقالت تقارير إعلامية، إن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل الدولي تعرضت فجر الاثنين لهجوم بطائرات مسيرة، حيث سمع دوي انفجار في محيط المطار قبل أن تتصدى منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف للمسيرات وتمنع وصولها إلى الهدف، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وفي بغداد، أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة فيكتوريا داخل المطار الدولي، فسقطت في حي الإعلام مما أدى إلى حريق في منزل سيطرت عليه فرق الدفاع المدني، مع إصابة امرأة بجروح طفيفة في منطقة التراث جراء مقذوف آخر وسط تحليق مكثف للطيران فوق مواقع الحشد الشعبي.

تأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد مستمر على مواقع قوات التحالف بقيادة واشنطن في العراق، مرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.