أحمد دويدار يحذر لاعبي الزمالك: اوعى تصدق انك أخدت الدوري

حذر أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض من الفرحة بتصدرهم جدول الدوري الممتاز .

وكتب دويدار من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: “قبل ماتش انبي اوعي تصدق انك خدت بطولة الدوري لسه بدري علي الكلام ده لكن الدوري في ايدك اوعي تخسر نقطة لازم تكسب كل ماتشاتك وفكر في نفسك بس اوعي تفتكر الاهلي أو بيراميدز مش هيلعبوا لحد النهاية علي بطولة الدوري تبقي غلطان الاهلي ممكن يعود في اي وقت لكن استحاله يعود وانت بتكسب لكن لقدر الله لو خسرت نقاط هترجعهم بقوة كمل يا زمالك واكسب وعرفهم اني مع الزمالك مفيش مستحيل.. الدوري يا زمالك”.



يدخل نادي الزمالك مواجهة جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز عندما يصطدم بنظيره إنبي مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة في مباراة لا تحمل فقط أهمية النقاط الثلاث بل تمثل محطة مفصلية للفريق الأبيض في سباق القمة خلال الموسم الحالي.

وتحمل المواجهة عدة أهداف يسعى الزمالك لتحقيقها في هذه المرحلة في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب ورغبة الفريق في استثمار حالته الفنية المميزة مؤخرًا لمواصلة التقدم بثبات نحو لقب الدوري إلى جانب الاستعداد الأمثل للاستحقاقات القارية المقبلة.