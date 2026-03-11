قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
ديني

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه
الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه
إيمان طلعت

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، إنَّ ليلة القدر في رمضان أمر لا شك فيه، ولكن في أي ليالي أو أيام رمضان هو الأمر الذي يوجد له حديث، وتأتي السنة النبوية لتقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»، فهنا نقلتها السُنة من الشهر إلى 10 أيام فقط.

وأضاف في فيديو له، أن هناك أحاديث أخرى تقول التمسوها في وتر العشر الأخيرة من رمضان، وأخرى تقول التمسوها في شفع الأخير من رمضان.

وأضاف أن البداية كانت في رمضان، ثم تمّ تحديدها في العشر الأخيرة مرة في الوتر ومرة في الشفع.

وأشار إلى أن سبب عدم تحديد موعد ليلة القدر حتى لا يعرفه الناس ويحتفلوا به مرة واحدة فقط.

وعن الاختلاف في أنَّها في شفع أو وتر العشر الأخيرة من رمضان، أوضح الشيخ الشعراوي، أنَّ العبارة تقول «التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان»، الذي يبدأ في يوم 21 رمضان، إذا كان الشهر 30 يوما، أما إذا كان الشهر 29 يومًا تلتمس ليلة القدر من 20 رمضان، وفي هذه الحال ينقلب الوتر شفع والعكس صحيح.

ليلة القدر في رمضان ليلة القدر هل تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية العشر الأواخر من رمضان

