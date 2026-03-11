لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت ياسمين عبد العزيز ، مرتديه سوت أنيقة باللون النبيتي لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عبد العزيز ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين عبد العزيز