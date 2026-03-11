"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟

يعيش النادي الأهلي أجواءً متوترة قبل أيام قليلة من واحدة من أهم مبارياته في الموسم عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة في توقيت بالغ الحساسية للفريق الأحمر بعد الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري وهي الهزيمة التي فجرت حالة من الغضب العارم داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

كما تأتي تلك النتيجة بعد السقوط في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر وخروج المارد الأحمر خالي الوفاض.

وبين تراجع النتائج والانتقادات المتصاعدة للجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب وتوتر الأجواء داخل غرفة الملابس يدخل الأهلي موقعة رادس وهو مثقل بعدد من الأزمات التي قد تلقي بظلالها على استعداداته للمباراة القارية المرتقبة يخشي معه الخروج بموسم صفري.

السقوط في كأس مصر

في يوم 27 ديسمبر عام 2025 على ملعب ستاد السلام سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق المصرية للإتصالات والخروج من بطولة كأس مصر.

افتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التسجيل في الدقيقة 51 عبر عمر كمال عبدالواحد بعد تمريرة تلقاها من طاهر محمد طاهر.

فيما نجح فريق المصرية للاتصالات في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 ليتم الإحتكام إلى الأشواط الإضافية وتحقيق المفاجأة في الدقيقة 111 بعدم تلقت شباك المارد الأحمر الهدف الثاني.

الخروج من كأس عاصمة مصر

ودع النادي الأهلي رسمياً منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) لموسم 2025-2026.

جاء خروج الفريق بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط فقط من 6 مباريات.

وتأكد خروج الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وعانى الفريق من تذبذب النتائج في البطولة، حيث تلقى خسائر أمام انبي (1-0) والمقاولون العرب (3-0) قبل أن يسقط في الجولة الختامية أمام الطلائع بثنائية.

التعثر في الدوري

تراجع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خسارته أمام طلائع الجيش مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات موسم 2025-2026 من بطولة الدوري الممتاز.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 40 نقطة جمعها من 20 مباراة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي يملك 43 نقطة من 19 مباراة، وبفارق النقاط ذاته عن الوصيف بيراميدز صاحب الـ43 نقطة من 20 مواجهة.

وفي المقابل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بعد 20 مباراة.

شبح أدغال إفريقيا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب صعوبات كبيرة في طريق تحقيق النجمة الثالثة عشر في تاريخ مشاركاته ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفا منتصف شهر مارس الجاري على نظيره الترجي التونسي في دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا وسط حضور جماهيري كثيف بلغ 35 ألف مشجع.

فيما يستضيف النادي الأهلي فريق الترجي يوم 21 مارس الجاري في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي من دون جماهير تنفيذا لعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف علي خلفية الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الجيش الملكي المغربي.

وباتت الجماهير كلمة السر في مشوار النادي الأهلي القاري وتحقيق حلم اللقب الثالث عشر والتي جري حرمان المارد الأحمر من تواجدها في مدرجات إياب الترجي ما يخشي معه على مسيرة القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.