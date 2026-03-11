قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

يعيش النادي الأهلي أجواءً متوترة قبل أيام قليلة من واحدة من أهم مبارياته في الموسم عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة في توقيت بالغ الحساسية للفريق الأحمر بعد الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري وهي الهزيمة التي فجرت حالة من الغضب العارم داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

كما تأتي تلك النتيجة بعد السقوط في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر وخروج المارد الأحمر خالي الوفاض.

وبين تراجع النتائج والانتقادات المتصاعدة للجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب وتوتر الأجواء داخل غرفة الملابس يدخل الأهلي موقعة رادس وهو مثقل بعدد من الأزمات التي قد تلقي بظلالها على استعداداته للمباراة القارية المرتقبة يخشي معه الخروج بموسم صفري.

السقوط في كأس مصر 

 في يوم 27 ديسمبر عام 2025 على ملعب ستاد السلام سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق المصرية للإتصالات والخروج من بطولة كأس مصر.

افتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التسجيل في الدقيقة 51 عبر عمر كمال عبدالواحد بعد تمريرة تلقاها من طاهر محمد طاهر.

فيما نجح فريق المصرية للاتصالات في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 ليتم الإحتكام إلى الأشواط الإضافية وتحقيق المفاجأة في الدقيقة 111 بعدم تلقت شباك المارد الأحمر الهدف الثاني.

الخروج من كأس عاصمة مصر

ودع النادي الأهلي رسمياً منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) لموسم 2025-2026

جاء خروج الفريق بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط فقط من 6 مباريات.

وتأكد خروج الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وعانى الفريق من تذبذب النتائج في البطولة، حيث تلقى خسائر أمام انبي (1-0) والمقاولون العرب (3-0) قبل أن يسقط في الجولة الختامية أمام الطلائع بثنائية.

التعثر في الدوري 

تراجع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خسارته أمام طلائع الجيش مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات موسم 2025-2026 من بطولة الدوري الممتاز.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 40 نقطة جمعها من 20 مباراة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي يملك 43 نقطة من 19 مباراة، وبفارق النقاط ذاته عن الوصيف بيراميدز صاحب الـ43 نقطة من 20 مواجهة.

وفي المقابل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بعد 20 مباراة.

شبح أدغال إفريقيا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب صعوبات كبيرة في طريق تحقيق النجمة الثالثة عشر في تاريخ مشاركاته ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفا منتصف شهر مارس الجاري على نظيره الترجي التونسي في دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا وسط حضور جماهيري كثيف بلغ 35 ألف مشجع.

فيما يستضيف النادي الأهلي فريق الترجي يوم 21 مارس الجاري في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي من دون جماهير تنفيذا لعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف علي خلفية الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الجيش الملكي المغربي. 

وباتت الجماهير كلمة السر في مشوار النادي الأهلي القاري وتحقيق حلم اللقب الثالث عشر والتي جري حرمان المارد الأحمر من تواجدها في مدرجات إياب الترجي ما يخشي معه على مسيرة القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا. 

الأهلي الدوري الترجي كأس مصر كأس عاصمة إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

عمرو الدردير

عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

ترشيحاتنا

أحمد العوضي

هل أحمد العوضي مغرور؟.. الشحات مبروك يرد

أوردغان

أردوغان: أنقرة تتعامل مع التطورات الإقليمية بحذر شديد

دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: إفطار الصائمين عبادة تضاعف الأجر.. فيديو

بالصور

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد