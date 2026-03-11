قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يُواجه سبورتنج في الجولة الثالثة من نهائيات دوري سوبر الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
محمد سمير

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم أمام سبورتنج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال لموسم 2025-2026.

ومن المقرّر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتشهد المرحلة النهائية من البطولة مشاركة ثمانية أندية نجحت في التأهل لهذا الدور، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام الدوري من دور واحد على مدار سبع جولات، حيث يلتقي كل فريق مع باقي الفرق مرة واحدة، على أن يتم تتويج الفريق صاحب المركز الأول بلقب الدوري في نهاية المنافسات.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا لفريق الأهلي في ظل قوة المنافسة بين الفرق الثمانية، خاصة أن كل مباراة قد يكون لها تأثير مباشر في تحديد بطل المسابقة مع اقتراب الجولات الحاسمة من البطولة.
 

الأهلي سبورتنج الأهلي يواجه سبورتنج دوري سوبر الطائرة نهائيات دوري سوبر الطائرة دوري السوبر المصري للكرة الطائرة صدارة جدول الترتيب

