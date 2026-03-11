الأهلي يُواجه سبورتنج في الجولة الثالثة من نهائيات دوري سوبر الطائرة

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم أمام سبورتنج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال لموسم 2025-2026.

ومن المقرّر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتشهد المرحلة النهائية من البطولة مشاركة ثمانية أندية نجحت في التأهل لهذا الدور، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام الدوري من دور واحد على مدار سبع جولات، حيث يلتقي كل فريق مع باقي الفرق مرة واحدة، على أن يتم تتويج الفريق صاحب المركز الأول بلقب الدوري في نهاية المنافسات.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا لفريق الأهلي في ظل قوة المنافسة بين الفرق الثمانية، خاصة أن كل مباراة قد يكون لها تأثير مباشر في تحديد بطل المسابقة مع اقتراب الجولات الحاسمة من البطولة.

