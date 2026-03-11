ليلة الأرقام التاريخية.. محمد صلاح يحطم رقم كاراجر.. وبايرن وأتلتيكو يكتبان المجد.. وأوسيمين يكسر الأفضلية التهديفية

مع دخول دوري أبطال أوروبا مراحله الحاسمة جاءت مباريات ذهاب دور الـ16 لتؤكد من جديد أن البطولة القارية الأكثر شهرة لا تعترف بالتوقعات ولا تخضع للمنطق.

ليلة كروية صاخبة شهدت أهدافًا غزيرة ومفاجآت مدوية وأرقامًا تاريخية خطف بعضها الأضواء من النتائج نفسها لتترك الجماهير أمام جولة أولى مشتعلة من الصراع على بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

فمن إسطنبول حيث سقط ليفربول أمام جلطة سراي مرورًا بإيطاليا التي شهدت عرضًا هجوميًا كاسحًا لبايرن ميونخ وصولًا إلى إنجلترا حيث انتزع برشلونة تعادلًا دراميًا من نيوكاسل في اللحظات الأخيرة بينما عاش ملعب ميتروبوليتانو ليلة استثنائية مع خماسية أتلتيكو مدريد في شباك توتنهام.

وبين هذه النتائج المثيرة حفلت الجولة بعدد من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية التي منحت مباريات الثلاثاء طابعًا تاريخيًا لتبقى كل الاحتمالات قائمة قبل مواجهات الإياب المرتقبة.

صلاح يكتب التاريخ رغم خسارة ليفربول

على ملعب رامس بارك في إسطنبول تلقى ليفربول خسارة صعبة أمام جلطة سراي بهدف دون رد في مباراة اتسمت بالقوة التكتيكية والندية الكبيرة بين الفريقين.

ورغم الهزيمة شهد اللقاء لحظة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح الذي دخل سجلات ليفربول من أوسع الأبواب بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا برصيد 81 مباراة متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة جيمي كاراجر الذي احتفظ بالصدارة لسنوات طويلة.

وعلى الجانب الآخر واصل جلطة سراي كتابة التاريخ على ملعبه في الأدوار الإقصائية بعدما رفع رصيده إلى 11 مباراة متتالية دون خسارة على أرضه في مراحل خروج المغلوب من دوري الأبطال بواقع 7 انتصارات و4 تعادلات.

كما حافظ الفريق التركي على سجله المميز أمام ليفربول في إسطنبول حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام "الريدز" على أرضه في دوري الأبطال محققًا 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا.

أوسيمين يتألق ويكسر الأرقام

وعلى صعيد الأرقام الفردية في البطولة هذا الموسم يواصل النيجيري فيكتور أوسيمين تقديم مستويات لافتة بعدما وصل إلى 8 مساهمات تهديفية في دوري أبطال أوروبا (7 أهداف وتمرير ة حاسمة).

وبهذا الرقم أصبح أوسيمين صاحب أفضل مساهمة تهديفية للاعب نيجيري في موسم واحد بتاريخ البطولة متجاوزًا أرقام عدد من أبرز نجوم نيجيريا في المسابقة مثل أديمولا لوكمان وتيجاني بابنجيدا ويعقوبو أييغبيني بالإضافة إلى جون أوتاكا.

برشلونة يخطف تعادلًا قاتلًا

وفي إنجلترا شهد ملعب سانت جيمس بارك مواجهة مثيرة بين نيوكاسل يونايتد وبرشلونة انتهت بالتعادل 1-1 بعد مباراة ظلت مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

وكان نيوكاسل قريبًا من تحقيق فوز مهم بعد تقدمه عبر هارفي بارنز قبل أن يخطف برشلونة هدف التعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء سجلها الموهبة الشابة لامين يامال.

ورغم التعادل واصل الفريق الكتالوني سلسلة سلبية دفاعيًا بعدما استقبل هدفًا في 12 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا كما لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام أي فريق من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ أكتوبر 2020 عندما فاز على يوفنتوس.

وبهدفه من علامة الجزاء أصبح لامين يامال ثاني أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 9 أهداف بعمر 19 عامًا خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي يمتلك 10 أهداف في العمر ذاته.

من جانبه واصل هارفي بارنز تألقه مع نيوكاسل في البطولة بعدما أصبح الأكثر مساهمة تهديفية للفريق هذا الموسم في دوري الأبطال بـ 9 مساهمات (6 أهداف و3 تمريرات حاسمة) خلال 11 مباراة.

بايرن ميونخ يوجه رسالة قوية

وفي مدينة بيرجامو الإيطالية قدم بايرن ميونخ عرضًا هجوميًا كاسحًا بعدما اكتسح أتالانتا بنتيجة 6-1 في واحدة من أكبر نتائج ذهاب دور الـ16.

وأكد العملاق البافاري قوته الهجومية هذا الموسم حيث وصل عدد أهدافه في جميع المسابقات خلال موسم 2025-2026 إلى 134 هدفًا وهو الرقم الأعلى بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

كما سجل بايرن هدفين على الأقل في 37 مباراة من أصل 39 مباراة رسمية خاضها هذا الموسم في مؤشر واضح على القوة الهجومية الضاربة للفريق الألماني.

ليلة تاريخية لأتلتيكو مدريد

أما في العاصمة الإسبانية مدريد فقد عاش ملعب ميتروبوليتانو ليلة أوروبية استثنائية بعدما أمطر أتلتيكو مدريد شباك ضيفه توتنهام بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وسجل الفريق المدريدي أربعة أهداف في الشوط الأول في سابقة هي الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

كما أصبح أتلتيكو ثاني فريق إسباني يسجل أربعة أهداف في شوط أول بمباراة إقصائية في دوري الأبطال بعد برشلونة الذي حقق هذا الإنجاز مرتين في عام 2009.

وزادت بداية المباراة إثارة بعدما جاءت أهداف أتلتيكو الثلاثة الأولى خلال أول 15 دقيقة تقريبًا وهي أسرع ثلاثية يتقدم بها الفريق في مباراة إقصائية بالبطولة.

صراع مشتعل قبل مباريات الإياب

وبين مفاجأة إسطنبول وسداسية بايرن المدوية وخماسية أتلتيكو التاريخية وتعادل برشلونة الدرامي أكدت مباريات ذهاب دور الـ16 أن الطريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ما زال مليئًا بالمفاجآت.

ومع انتظار جولة الإياب تبدو بعض الفرق أقرب إلى حسم التأهل بينما تبقى مواجهات أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات في بطولة اعتادت دائمًا تقديم ليالٍ كروية لا تنسى.