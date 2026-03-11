وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، اجتماعًا مع مديري المديريات الإقليمية عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لمتابعة محاور العمل الدعوي والمجتمعي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية، والوقوف على جهود المديريات في تنفيذ التكليفات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر.

حضر الاجتماع الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والسيد اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والشيخ محمد إبراهيم سليمان - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وشدّد الاجتماع على ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف والتهجد بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما يحقق مقاصد هذه الشعيرة العظيمة ويهيئ للمعتكفين أجواء من السكينة والخشوع، مع الحفاظ على قدسية بيوت الله وتنظيم شئون الاعتكاف على نحو يضمن الانضباط وحسن إدارة المساجد خلال هذه الأيام المباركة.

كما تناول الاجتماع جوانب الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث جرى تأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة لشعائر العيد داخل المساجد والساحات، مع العمل على تهيئة المساجد ورفع درجة الجاهزية لاستقبال المصلين، بما يعكس الدور الدعوي والتوعوي لوزارة الأوقاف، ويُسهم في إحياء شعائر العيد في أجواء من البهجة والنظام.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مواصلة جهود البر وتعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الخير، بما يسهم في دعم الدور الوطني للمسجد وتعظيم أثره المجتمعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، واكتشاف المواهب القرآنية، وانضباط العمل في مختلف المجالات.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأنشطة الدعوية والعلمية والمجتمعية، والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري والدعوي، ويعزز رسالة الوعي الرشيد، ويحفظ للمسجد دوره المحوري في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.