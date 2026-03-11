قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لتطورات حرب إيران وانتظار لبيانات التضخم الأمريكية
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان واستعدادات عيد الفطر المبارك
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان واستعدادات عيد الفطر المبارك
إيمان طلعت

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا مع مديري المديريات الإقليمية عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لمتابعة محاور العمل الدعوي والمجتمعي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية، والوقوف على جهود المديريات في تنفيذ التكليفات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر.

حضر الاجتماع الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والسيد اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والشيخ محمد إبراهيم سليمان - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وشدّد الاجتماع على ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف والتهجد بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما يحقق مقاصد هذه الشعيرة العظيمة ويهيئ للمعتكفين أجواء من السكينة والخشوع، مع الحفاظ على قدسية بيوت الله وتنظيم شئون الاعتكاف على نحو يضمن الانضباط وحسن إدارة المساجد خلال هذه الأيام المباركة.

كما تناول الاجتماع جوانب الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث جرى تأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة لشعائر العيد داخل المساجد والساحات، مع العمل على تهيئة المساجد ورفع درجة الجاهزية لاستقبال المصلين، بما يعكس الدور الدعوي والتوعوي لوزارة الأوقاف، ويُسهم في إحياء شعائر العيد في أجواء من البهجة والنظام.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مواصلة جهود البر وتعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الخير، بما يسهم في دعم الدور الوطني للمسجد وتعظيم أثره المجتمعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، واكتشاف المواهب القرآنية، وانضباط العمل في مختلف المجالات.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأنشطة الدعوية والعلمية والمجتمعية، والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري والدعوي، ويعزز رسالة الوعي الرشيد، ويحفظ للمسجد دوره المحوري في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

الأوقاف عيد الفطر وزير الاوقاف استعدادات وزارة الأوقاف لعيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

ترشيحاتنا

ارشيفية

اعترافات المتهمين تكشف التفاصيل .. احتجاز سائق توك توك مقابل 10 آلاف جنيه

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

حملة ليلية تكشف مخالفة خطيرة .. ضبط ذبيحـ.ـة كاملة خارج المجــ.ـازر في الغربية | صور

المتهمات

القبض على صانعتى محتوى في نشر فيديوهات رقص خادش

بالصور

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد