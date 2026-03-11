قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: الفن الهادف قوة ناعمة لترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية

إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الحفل والعرض الختامي لمسرحية "أبناء النور الواحد" والذي أقيم بمقر مكتبة مصر العامة بأسيوط، وسط حضور وتفاعل لافت من الجمهور الذي ملأ قاعة العرض، في أجواء ثقافية وفنية عكست اهتمام أبناء المحافظة بالحراك الثقافي والفني.

جاء ذلك بحضور حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، ومحمد خضير مسئول القسم الثقافي ببوابة روز اليوسف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية والأدباء ولفيف من المثقفين والمواطنين بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط بالمستوى الفني المتميز للعرض المسرحي، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الهادفة تسهم في نشر قيم التسامح والمحبة وترسيخ روح التعايش بين أبناء المجتمع، فضلاً عن دورها في اكتشاف وتنمية المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم الإبداعية.

وأوضح محمد علوان، أن التفاعل الكبير من الحضور مع العرض يعكس مدى اهتمام الجمهور بالأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها مكتبة مصر العامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المكتبة في دعم الحركة الثقافية بالمحافظة واحتضان المواهب الشابة وتنميتها.

وأكد المحافظ أن المسرح والفنون الهادفة تمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي، لما تحمله من رسائل إيجابية تعزز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، لافتًا إلى حرص المحافظة على دعم مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي تخاطب جميع الفئات وتعمل على تنمية الفكر وبناء الإنسان.

كما شدد محافظ أسيوط على أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في احتضان وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، بما يسهم في رفع الوعي الثقافي لدى الشباب والنشء، ويوفر لهم مساحة للإبداع والتعبير عن مواهبهم في بيئة داعمة ومحفزة.
وعلي هامش العرض المسرحي، تفقد محافظ أسيوط معرض المشغولات اليدوية المقام ببهو مكتبة مصر العامة كما تفقد أقسام المكتبة والتقي برواد المكتبة والعاملين بها والتقط الصور التذكارية معهم.

وفي ختام الحفل، وجه المحافظ الشكر للقائمين على العمل المسرحي والمنظمين للفعالية، مثمنًا جهودهم في تقديم عرض فني هادف يحمل رسالة إنسانية سامية ويعزز قيم التآخي والمحبة بين أبناء الوطن.

يُذكر أن العرض المسرحي "أبناء النور الواحد" من إنتاج مكتبة مصر العامة، وتأليف الكاتبة ماجدة حسانين، واستعراضات مصطفى غانم، وديكور محمود عيد، وإخراج أسامة عبد الرؤوف.

أسيوط مكتبة مصر العامة بأسيوط أجواء ثقافية الهيئة العامة للاستعلامات الأنشطة الثقافية

