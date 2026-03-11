جامعة الأقصر تنظم ندوة توعوية حول ضوابط الصيام الآمن لمرضى السكري

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر ندوة تثقيفية توعوية بعنوان «ضوابط الصيام الآمن لمرضى السكري»، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، وتحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور السعدي الغول السعدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

جاءت الندوة تحت إشراف وتنسيق الدكتورة هناء حامد، حيث حاضر فيها الدكتور عمرو عبدالرضي، مدرس أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب بجامعة الأقصر، الذي تناول خلال الندوة أهم الضوابط الطبية التي ينبغي على مرضى السكري مراعاتها أثناء الصيام.

وهدفت الندوة إلى توعية مرضى داء السكري وذويهم بكيفية الصيام بشكل آمن، ومساعدتهم على اتخاذ القرار الصحي السليم فيما يتعلق بالصيام، إلى جانب تقديم إرشادات طبية مبسطة حول تنظيم العلاج والتغذية الصحية والمتابعة الطبية خلال شهر رمضان، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية المحتملة.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا على رسالة جامعة الأقصر وكلية الطب في تعزيز الوعي الصحي ودعم الجهود الوقائية، والقيام بدورهما الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الصحي والحفاظ على صحة أفراده.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب الحوار والرد على تساؤلات المرضى وذويهم، فيما أشرفت على تنفيذ الفعالية زينب محمد بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.